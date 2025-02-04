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    Сумеет ли «Лудогорец» завоевать Суперкубок Болгарии?

    «Лудогорец» — «Ботев». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Суперкубок Болгарии, 4 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лудогорец
    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Ботев»
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    «Лудогорец»
    4 февраля в финале Суперкубка Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ботев». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Ботев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» привычно главенствует в болгарском чемпионате. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Лудогорец» на 12 зачетных баллов опережает ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 6 мячей в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В Лиге Еыропы она не уступила «Лиону» (1:1).

    До того команда вчистую уступила «Мидтьюлланну» (0:2). При этом чуть ранее она была бита донецким «Шахтером» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лудогорец» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лудогорец» весьма результативно атакует. Команда настреляла 43 мяча в 19 поединках болгарского чемпионата.

    Матчи с «Ботевом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лудогорец» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках команда обыграла клуб из Пловдива.

    «Ботев»

    Турнирное положение: Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В чемпионате Болгарии команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ботев» на 13 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Термаликой» принесла паритет (1:1).

    До того команда уступила «Енисею» (1:2). Да и поединок со «Спартаком» Трнава также завершился обидным поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботев» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Ботев» выглядит бледновато. Команда не побеждала в 6 своих последних матчах.

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    При этом «Ботев» имеет проблемы с реализацией. В чемпионате команда настреляла всего 21 гол в 20 матчах.

    Бросить вызов местному гранду для команды — уже отличная мотивация. Да и полгода назад клуб из Пловдива сумел одолеть чемпиона (3:2).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ботев» постарается выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Лудогорец» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Лудогорец» обыграл «Ботев» в 2 последних очных поединках

    • «Ботев» не побеждает 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.71.

    Прогноз: «Лудогорец» явно сильнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Чемпион способен прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Лудогорца» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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