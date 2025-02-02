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    «Оса» привычно ужалит басков

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Примера, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Реал Сосьедад»
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    Лука Сучич
    2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Памплонцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Осасуна» на 3 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 21 матче чемпионата.

    Осасуна — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Памплонцы подписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    А вот до того команда не смогла переиграть «Райо Вальекано» (1:1). При этом поединок с «Атлетиком» завершился победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Осасуна» забила 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бриан Сарагоса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Оса» проводит довольно продуктивный отрезок. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

    Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных поединках с басками «Оса» победила.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» нынче окопались в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Реал Сосьедад» слабовато атакует, отличившись всего 17 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Доностьяррас» в Лиге Европы переиграли ПАОК (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:3). Да и поединок с «Лацио» завершился обидной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Доностьяррас» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. Отставание от искомой 6 позиции составляет 2 очка.

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    При этом «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться повыше в таблице.

    «Доностьяррас» традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Вот только победы даются команде чересчур натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Реал Сосьедад» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Осасуна» одолела басков в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: «Осасуна» явно не боится оппонента, к тому же имеющего проблемы в плане реализации.

    Номинальные хозяева всеми силами бьются за попадание в топ-6, и уж точно будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Осасуны» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

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    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Оса» привычно ужалит басков
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