2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» на 3 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 21 матче чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Памплонцы подписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1).

А вот до того команда не смогла переиграть «Райо Вальекано» (1:1). При этом поединок с «Атлетиком» завершился победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Осасуна» забила 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бриан Сарагоса — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Оса» проводит довольно продуктивный отрезок. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных поединках с басками «Оса» победила.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» нынче окопались в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Реал Сосьедад» слабовато атакует, отличившись всего 17 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Доностьяррас» в Лиге Европы переиграли ПАОК (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:3). Да и поединок с «Лацио» завершился обидной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доностьяррас» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. Отставание от искомой 6 позиции составляет 2 очка.

При этом «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться повыше в таблице.

«Доностьяррас» традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Вот только победы даются команде чересчур натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

«Реал Сосьедад» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Осасуна» одолела басков в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: «Осасуна» явно не боится оппонента, к тому же имеющего проблемы в плане реализации.

Номинальные хозяева всеми силами бьются за попадание в топ-6, и уж точно будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Осасуны» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75