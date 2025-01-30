30 января в заключительном 8-м туре основного этапа Лиги Европы французская «Ницца» дома примет норвежский «Будё-Глимт». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: Французская команда с двумя очками идет предпоследней в таблице и шансов на плей-офф у нее нет.

«Ницца» два раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, забила всего лишь шесть мячей, а пропустила в свои ворота 15 голов.

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Последние матчи: В своей предыдущей встрече в рамках Лиги Европы, которая состоялась неделю тому назад, «орлята» потерпели гостевое фиаско от шведского «Эльфсборга» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечению часа игры.

После этого они дома одолели «Марсель» 2:0 в чемпионате Франции, где они ведут борьбу за еврозону.

Не сыграют: Том Лоше дисквалифицирован, а Джереми Бога — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ницца» неудачно выступила в этом розыгрыше Лиги Европы, так ни разу и не победив в данном турнире. У французов в активе только две домашние мировые и аж пять проигрышей, два из которых были с крупным счетом.

Всего же за девять предыдущих поединков во всех соревнованиях «южане» потерпели три проигрыша, дважды сыграли вничью и отпраздновали пять викторий, но все в играх на внутренней арене.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежский коллектив с 13 зачетными пунктами идет на десятой строке в таблице и даже может подняться в топ-8, от которой отстает всего на балл.

«Будё-Глимт» четыре раза выиграл в текущем розыгрыше ЛЕ, раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница мячей составляет 13:10.

Последние матчи: «Желто-черные» в минувшем туре Лиги Европы на своем поле смогли переиграть израильский «Маккаби» Тель-Авив со счетом 3:1, пропустив при этом первыми. До этого же они провели три товарищеских матча, в которых проиграли чешской «Спарте» 0:3 и немецкой «Фортуне» 2:3, а также одолели 2:1 «Бешикташ».

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Будё-Глимт» весьма неплохо выступил в текущем розыгрыше Лиги Европы и завоевал билет в плей-офф. Особо успешно в данном соревнования норвежцам удавались домашние матчи, в которых они трижды победили и раз уступили.

Сейчас у них в ЛЕ серия из двух викторий кряду, но обе были домашними. Перед этим же они потерпели два фиаско подряд, уступив в Англии «МЮ» 2:3 и неожиданно на своем поле азербайджанскому «Карабаху» 1:2.

Статистика для ставок

«Ницца» в этой ЛЕ не побеждала, проиграв пять игр из семи

«Будё-Глимт» вышел победителем из своих двух предыдущих игр в ЛЕ

Ранее между собой эти клубы не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.40, победа «Будё-Глимт» — 2.73, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.49 и 2.65 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем изобилия забитых мячей, так как обе команды в этом турнире зачастую выдавали весьма результативные поединки.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 за 2.20.

Прогноз: И также не исключаем, что обменяться забитыми мячами команды смогут уже в первой половине встречи.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.30.