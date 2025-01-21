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    Добудут ли «бродяги» три очка?

    «Блэкберн» — «Ковентри». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ковентри»
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    «Блэкберн»
    21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Ковентри». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Ковентри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Января 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Ковентри Сити

    Ковентри Сити

  • Ковентри
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» в нынешнем сезоне бьются за выход в стыки. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Блэкберн» не столь ярко атакует, отличившись 31 забитым мячом в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

    Блэкберн Роверс — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Бродяги» уступили «Оксфорд Юнайтед» (0:1).

    А вот до того команда уверенно расправилась с «Портсмутом» (3:0). При этом поединок с «Мидлсбро» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Блэкберн» забил 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Хейден Картер, Юки Охаши, Харри Пикеринг, Льюис Трэвис — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бродяги» всего на один пункт оторвались от 7 позиции. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

    Матчи с «Ковентри» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Блэкберн» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Бродяги» твердо намерены закрепиться в топ-6.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Небесно-голубые» ныне ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ковентри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 27 поединках.

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  • 18/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» минимально переиграли «Бристоль Сити».

    До того команда в Кубке Англии прошла «Шеффилд Уэнсдей» в серии пенальти. А вот поединок с «Норвичем» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эфрон Мэйсон-Кларк — травмирован.

    Состояние команды: «Небесно-голубые» относительно неплохо выглядят в плане реализации. Команда забила 35 мячей в 27 поединках второго по силе английского дивизиона.

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    При этом «Ковентри» уже 4 года не проигрывают «бродягам». Да и в нынешней диспозиции команда способна дать бой сопернику.

    Вот только «небесно-голубые» не проигрывали в 2 своих последних матчах. Да и пропустила команда в них всего один мяч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы команда найдет в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ковентри» уже 4 года не проигрывает «бродягам»

    • «Блэкберн» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

    • «Небесно-голубые» в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Блэкберн» сейчас выглядит явно монолитнее соперника, плюс мотивирован наконец-то его обыграть.

    «Бродяги» бьются за повышение в классе, и явно не собираются терять очки в домашнем матче.

    Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

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    «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. Добудут ли «бродяги» три очка?
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