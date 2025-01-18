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    «Барселона» продолжит свою победную серию

    «Хетафе» — «Барселона». «Сине-гранатовые» гонятся за лидерством в Примере. На что лучше сделать ставку 18 января? Ответ — в прогнозе на 20-й тур чемпионата Испании с коэффициентом 2.32

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    В рамках 20-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле примет «Барселону». Поединок пройдет 18 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: Команда все еще находится в зоне риска, ведь отстает от зоны вылета лишь на 3 балла. «Хетафе» занимает 15-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе.

    На своем поле команда играет куда лучше, чем в гостях. «Хетафе» при родных трибунах набрали 14 очков из 30-и возможных, занимая по этому показателю на 12-м месте в лиге.

    Хетафе — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Понтеведру» со счетом 1:0 в Кубка Испании, а до этого «Хетафе» одержал победу над «Лас-Пальмасом» (2:1) в Примере.

    У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Хетафе» также обыграл «Гранаду» по пенальти в Кубке страны.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Стоит отметить, что у «Хетафе» есть проблемы с результативностью. Команда делит последнее место в лиге по этому показателю, забив всего 13 голов за 19 встреч при 16-и пропущенных.

    «Хетафе» потихоньку начинает набирать очки, но при этом команда не может ощущать себя спокойно, ведь до зоны вылета рукой подать. В предстоящем матче «Хетафе» попытается навязать борьбу «Барселоне».

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 3-й позиции в Примере, набрав 38 очков за 19 встреч. «Барселона» отстает от 1-й строчки на 6 баллов.

    Команда занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых матчей. «Барселона» смогла набрать 23 очка из 33-х возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «сине-гранатовые» разгромили «Бетис» (5:1) в Кубке Испании. Матчем ранее «Барселона» крупно обыграла «Реал» со счетом 5:2 в Суперкубке страны.

    У команда продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд во всех турнирах. «Барселона» также обыграла «Атлетик» (2:0) в Суперкубке и «Барбастро» (4:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: Марк Берналь, Иньиго Мартинес и Марк-Андре Тер Стеген (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Барселона» — самая результативная команда в Примере, забив 51 гол за 19 встреч при 22-х пропущенных. Команда забила на 8 мячей больше, чем «Реал».

    У «Барселоны» прекрасная атакующая линия. Связка нападающих Роберт Левандовский — Рафинья разрывает Примеру. В предстоящем матче «Хетафе» точно будет непросто.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • У «Барселоны» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • В последних 5-и очных противостояниях команды дважды сыграли вничью, а остальные 3 встречи выиграла «Барселона»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.49, победа «Хетафе» — 6.20, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» забьет довольно много голов, но и «Хетафе» может отличиться.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.32.

    Прогноз: «Барселона» победит, команда предельно мотивирована, ведь до лидерства в Примере еще далековато.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.81.

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