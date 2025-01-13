В понедельник, 13 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне пока что является середняком испанского чемпионата.

В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Сан-Себастьянцы смогли забить 16 мячей, а в свои ворота пропустили только 13.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» уступили «Сельте» (0:2) и сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

В последней игре же сан-себастьянский коллектив переиграл «Понферрадину» (2:0) в Кубке Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» (3:0) и победил «Аякс» (2:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмирован — Хамари Траоре, дисквалифицирован — Игорь Субельдиа.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля в этом сезоне выступают крайне нестабильно, поэтому пока что и не борются за высокие места.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» финишировал шестым. В этом точно не захочет понижать эту планку и намерен быть в зоне еврокубков.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль борется за высокие места в этом сезоне.

Сейчас в активе коллектива из провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия 30 баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

«Желтая подлодка» смогла 34 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Вильярреал» разгромил «Леганес» (5:2).

А вот до этого подопечные Марселино сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и уступили «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:2).

Также перед этим команда вылетела с Кубка Испании, проиграв «Понтеведре» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Ильяс Ахомах и Диего Конде, дисквалифицирован же Йереми Пино.

Состояние команды: в этом сезоне «Вильярреал» выглядит достаточно неплохо, поэтому и входит в когорту команд, которые борются за высокие места.

В прошлом сезоне «Вильярреал» стал только восьмым и остался без еврокубков. Сейчас же команда намерена сделать все, чтобы финишировать в топ-6 и в следующем сезоне поиграть в Европе.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл 6 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Вильярреал» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2024 году «Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Вильярреала» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз:«Реал Сосьедад» крайне мало забивает и пропускает в этом сезоне, поэтому ждем не результативный матч.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.80.