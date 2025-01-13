Реал Сосьедад
Вильярреал
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне пока что является середняком испанского чемпионата.
В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Реал Сосьедад — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Сан-Себастьянцы смогли забить 16 мячей, а в свои ворота пропустили только 13.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» уступили «Сельте» (0:2) и сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).
В последней игре же сан-себастьянский коллектив переиграл «Понферрадину» (2:0) в Кубке Испании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» (3:0) и победил «Аякс» (2:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмирован — Хамари Траоре, дисквалифицирован — Игорь Субельдиа.
Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля в этом сезоне выступают крайне нестабильно, поэтому пока что и не борются за высокие места.
В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» финишировал шестым. В этом точно не захочет понижать эту планку и намерен быть в зоне еврокубков.
«Вильярреал»
Турнирное положение: команда из города Вильярреаль борется за высокие места в этом сезоне.
Сейчас в активе коллектива из провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия 30 баллов и пятая строчка в турнирной таблице.
«Желтая подлодка» смогла 34 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Вильярреал» разгромил «Леганес» (5:2).
А вот до этого подопечные Марселино сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и уступили «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:2).
Также перед этим команда вылетела с Кубка Испании, проиграв «Понтеведре» (0:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Ильяс Ахомах и Диего Конде, дисквалифицирован же Йереми Пино.
Состояние команды: в этом сезоне «Вильярреал» выглядит достаточно неплохо, поэтому и входит в когорту команд, которые борются за высокие места.
В прошлом сезоне «Вильярреал» стал только восьмым и остался без еврокубков. Сейчас же команда намерена сделать все, чтобы финишировать в топ-6 и в следующем сезоне поиграть в Европе.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» выиграл 6 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Вильярреал» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в 2024 году «Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Вильярреала» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.88.
- 1.80Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.27Наполи — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.76ПСЖ — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все может завершиться ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз:«Реал Сосьедад» крайне мало забивает и пропускает в этом сезоне, поэтому ждем не результативный матч.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.80.