Пиза
Каррарезе
«Пиза»
Турнирное положение: Пизанцы сражаются за повышение в классе. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Пиза» лишь на 5 зачетных баллов оторвалась от идущей третьей «Специи». А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 20 поединках Серии B.
Пиза — Каррарезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пизанцы с минимальным счетом одолели «Сампдорию».
До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (3:1). При этом чуть ранее пизанцы минимально уступили «Модене».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Пиза» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пизанцы победили в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не достигает 2 мячей за матч.
Матчи против «Каррарезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Пиза» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются закрепиться в дуэте лидеров. Вот только команде Филиппо Индзаги срочно нужно прибавлять в плане реализации.
«Каррарезе»
Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание в стыки. Ныне она находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Каррарезе» в 20 матчах отправила 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она уверенно расправилась с «Чезеной» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Сампдорией» (1:1). А вот поединок с «Козенцей» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Каррарезе» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: Николас Скьяви — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Каррарезе» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Плюс команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.
При этом «Каррарезе» ныне находится на подъеме. Вот только средняя результативность не достигает даже гола за матч.
А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем аккурат раз за матч. Да и в кадровом плане у нее относительный порядок.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команда мотивирована сильнее закрепиться в зоне стыков.
Статистика для ставок
- «Каррарезе» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- Пизанцы в среднем забивают реже 2 голов за матч
- Обе команды в среднем пропускают примерно раз за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: Пизанцы намерены прибавить в плане реализации, и явно начнут матч активно.
Команда Филиппо Индзаги сильнее соперника, испытывающего, к тому же, явные проблемы в созидательном плане.
Ставка: Победа «Пизы» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25