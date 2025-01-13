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    Команда Филиппо Индзаги быстро добьется своего

    «Пиза» — «Каррарезе». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия B, 13 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Пиза» — «Каррарезе»
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    Филиппо Индзаги
    13 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Каррарезе». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пиза» — «Каррарезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 13 Января 2025 года

    Пиза

  • Италия. Серия B
    •  Пиза 22:30 Каррарезе

    Каррарезе

  • Каррарезе
    •

    «Пиза»

    Турнирное положение: Пизанцы сражаются за повышение в классе. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Пиза» лишь на 5 зачетных баллов оторвалась от идущей третьей «Специи». А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 20 поединках Серии B.

    Пиза — Каррарезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пизанцы с минимальным счетом одолели «Сампдорию».

    До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (3:1). При этом чуть ранее пизанцы минимально уступили «Модене».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Пиза» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Пизанцы победили в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не достигает 2 мячей за матч.

    Матчи против «Каррарезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Пиза» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются закрепиться в дуэте лидеров. Вот только команде Филиппо Индзаги срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Каррарезе»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание в стыки. Ныне она находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Каррарезе» в 20 матчах отправила 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она уверенно расправилась с «Чезеной» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Сампдорией» (1:1). А вот поединок с «Козенцей» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Каррарезе» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: Николас Скьяви — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Каррарезе» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Плюс команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Каррарезе» ныне находится на подъеме. Вот только средняя результативность не достигает даже гола за матч.

    А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем аккурат раз за матч. Да и в кадровом плане у нее относительный порядок.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команда мотивирована сильнее закрепиться в зоне стыков.

    Статистика для ставок

    • «Каррарезе» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • Пизанцы в среднем забивают реже 2 голов за матч

    • Обе команды в среднем пропускают примерно раз за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: Пизанцы намерены прибавить в плане реализации, и явно начнут матч активно.

    Команда Филиппо Индзаги сильнее соперника, испытывающего, к тому же, явные проблемы в созидательном плане.

    Ставка: Победа «Пизы» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    «Пиза» — «Каррарезе»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Филиппо Индзаги быстро добьется своего
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