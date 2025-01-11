ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка» 3:0. Онлайн Кристофер НкункуПять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?

    «Фрайбург» — «Хольштайн Киль». Хозяева лишь на один балл отстает от зоны еврокубков, но поднимутся ли они туда сейчас? На что ставить в матче Бундеслиги 11 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.85.

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Хольштайн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хольштайн Киль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рицу Доан
    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хольштайн Киль». Встреча пройдет 11 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хольштайн Киль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Января 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии находится в середение турнирной таблицы на девятой позиции.

    Команда только на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также лишь на три очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Фрайбург — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1).

    Перед этим в 15-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах с разгроминым результатом потерпел поражение от «Байера» (1:5).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах текущего сезона «Фрайбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля, все же позволяют рассчитывать на успех.

    Рицу Доан — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

    «Хольштайн Киль»

    Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал лишь восемь очков и борется за выживание.

    Команда находится на 17-м месте в зоне вылета и на шесть очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два балла от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • «Спартак» хочет вернуть Промеса, за Хусанова конкурируют топ-клубы, «Рома» хочет сыграть на чувствах Фраттези
  • 06/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» (5:1).

    Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии клуб остался без очков, потерпев на выезде крупное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах с результатом 1:4.

    Не сыграют: травмированы — Скрибски, Шульц, Кляйн-Бекель, Эррас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хольштайн Киль» пять раз проиграл при одной победе.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

    Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчах «Фрайбург» не выиграл

    • в пяти последних матчах «Фрайбурга» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.38. Ничья — в 5.00, победа «Хольштайн Киль» — в 7.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хулуд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:40
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Хольштайн Киль»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры