В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хольштайн Киль». Встреча пройдет 11 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хольштайн Киль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии находится в середение турнирной таблицы на девятой позиции.

Команда только на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также лишь на три очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1).

Перед этим в 15-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах с разгроминым результатом потерпел поражение от «Байера» (1:5).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах текущего сезона «Фрайбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля, все же позволяют рассчитывать на успех.

Рицу Доан — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал лишь восемь очков и борется за выживание.

Команда находится на 17-м месте в зоне вылета и на шесть очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два балла от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» (5:1).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии клуб остался без очков, потерпев на выезде крупное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированы — Скрибски, Шульц, Кляйн-Бекель, Эррас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хольштайн Киль» пять раз проиграл при одной победе.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчах «Фрайбург» не выиграл

в пяти последних матчах «Фрайбурга» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.38. Ничья — в 5.00, победа «Хольштайн Киль» — в 7.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10