Челси
Моркам
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место турнирной таблицы.
При этом «Челси» лишь на 4 очка отстает от второго места. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза в 20 поединках АПЛ.
Челси — Моркам: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не сумели одолеть «Кристал Пэлас» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Ипсвича» (0:2). При этом чуть ранее «аристократы» уступили еще и «Фулхэму» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Челси» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» не побеждали в четырех своих последних поединках. Да и средняя результативность команды чуточку не достигает 2 голов за матч.
Против «Моркама» команда играла один раз. Четыре года назад «Челси» не оставил шансов скромному оппоненту (4:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «креветок» лондонцы обязаны выносить вперед ногами.
«Моркам»
Турнирное положение: «Креветки» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы.
Причем «Моркам» в 24 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Креветки» уверенно переиграли «Транмир Роверс» (2:0).
До того команда минимально уступила «Солфорду». А вот поединок с «Карлайл Юнайтед» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Моркам» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Креветки» на 4 очка отстают от спасительной 22 позиции. Да и в последнее время команда несколько прибавила.
При этом «Моркам» ныне смотрится вполне-себе выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается дать бой нестабильным «аристократам».
Правда, «креветки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч. Атака также не блещет, забивая в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Креветки» постараются найти свой шанс на контратаках.
Статистика для ставок
- «Креветки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Аристократы» не побеждали в 4 своих последних поединках
- «Челси» в среднем забивает почти 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 19.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.14 и 5.50.
- 1.85Нант — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Креветкам» палец в рот не клади, да и лондонцы нынче не столь стабильны.
«Аристократы» не побеждали в четырех последних матчах, да и в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом виде.
Ставка: Обе забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Моркам» проиграет с разницей не более чем в два мяча.
Ставка: Фора «Моркама» +2.5 за 3.10