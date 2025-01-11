11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Челси» и «Моркам». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Моркам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место турнирной таблицы.

При этом «Челси» лишь на 4 очка отстает от второго места. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза в 20 поединках АПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не сумели одолеть «Кристал Пэлас» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Ипсвича» (0:2). При этом чуть ранее «аристократы» уступили еще и «Фулхэму» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Челси» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аристократы» не побеждали в четырех своих последних поединках. Да и средняя результативность команды чуточку не достигает 2 голов за матч.

Против «Моркама» команда играла один раз. Четыре года назад «Челси» не оставил шансов скромному оппоненту (4:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «креветок» лондонцы обязаны выносить вперед ногами.

«Моркам»

Турнирное положение: «Креветки» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы.

Причем «Моркам» в 24 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Креветки» уверенно переиграли «Транмир Роверс» (2:0).

До того команда минимально уступила «Солфорду». А вот поединок с «Карлайл Юнайтед» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Моркам» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Креветки» на 4 очка отстают от спасительной 22 позиции. Да и в последнее время команда несколько прибавила.

При этом «Моркам» ныне смотрится вполне-себе выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается дать бой нестабильным «аристократам».

Правда, «креветки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч. Атака также не блещет, забивая в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Креветки» постараются найти свой шанс на контратаках.

Статистика для ставок

«Креветки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Аристократы» не побеждали в 4 своих последних поединках

«Челси» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 19.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.14 и 5.50.

Прогноз: «Креветкам» палец в рот не клади, да и лондонцы нынче не столь стабильны.

«Аристократы» не побеждали в четырех последних матчах, да и в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом виде.

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Моркам» проиграет с разницей не более чем в два мяча.

Ставка: Фора «Моркама» +2.5 за 3.10