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    «Челси» — «Моркам». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Моркам»
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    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Челси» и «Моркам». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Моркам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 18:00 Моркам

    Моркам

  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место турнирной таблицы.

    При этом «Челси» лишь на 4 очка отстает от второго места. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза в 20 поединках АПЛ.

    Челси — Моркам: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не сумели одолеть «Кристал Пэлас» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Ипсвича» (0:2). При этом чуть ранее «аристократы» уступили еще и «Фулхэму» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Челси» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аристократы» не побеждали в четырех своих последних поединках. Да и средняя результативность команды чуточку не достигает 2 голов за матч.

    Против «Моркама» команда играла один раз. Четыре года назад «Челси» не оставил шансов скромному оппоненту (4:0).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «креветок» лондонцы обязаны выносить вперед ногами.

    «Моркам»

    Турнирное положение: «Креветки» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы.

    Причем «Моркам» в 24 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Креветки» уверенно переиграли «Транмир Роверс» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Солфорду». А вот поединок с «Карлайл Юнайтед» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Моркам» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Креветки» на 4 очка отстают от спасительной 22 позиции. Да и в последнее время команда несколько прибавила.

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    При этом «Моркам» ныне смотрится вполне-себе выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается дать бой нестабильным «аристократам».

    Правда, «креветки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч. Атака также не блещет, забивая в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Креветки» постараются найти свой шанс на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Креветки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Аристократы» не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Челси» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 19.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.14 и 5.50.

    Прогноз: «Креветкам» палец в рот не клади, да и лондонцы нынче не столь стабильны.

    «Аристократы» не побеждали в четырех последних матчах, да и в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом виде.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Моркам» проиграет с разницей не более чем в два мяча.

    Ставка: Фора «Моркама» +2.5 за 3.10

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    «Челси» — «Моркам»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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