4 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 18 очков и борется за выживание.

Команда занимает 16-ю строчку и на четыре пункта опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Мастифы» на чужом поле смогли одержать победу над «Болоньей» (3:2).

Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Милана» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Лазович, Крус, Фрезе и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Верона» выиграла два раза при одном поражении.

Такие результаты позволяют хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, что будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрал 24 балла и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую строчку и восемь очков отстает от зоны еврокубков, которая ограничивается топ-6 Серии А.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле в результативной игре разошелся миром с «Торино» (2:2).

Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах довольно неожиданно оказался сильнее «Фиорентины» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Джаннетти, Дэвис, Деулофеу, Кристенсен, Саррага, Окойе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Удинезе» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, она все же обещает неплохие перспективы на ничью, ведь в двух последних играх они не уступили своим соперникам.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Верона» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Вероны» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Удинезе».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30