ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 19:37
    • СКА обыграл ЦСКА в результативном матче, у Демидова — дубль и ассист
  • 14:14
    • «Спартак» объявил о назначении испанца Кахигао на пост спортивного директора
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Верона» от зоны вылета?

    «Верона» — «Удинезе». Гости борются за выживание, но оторвутся ли они от «трясины» 4 января? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Верону Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Верона» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Тенгстедт
    4 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Января 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 22:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 18 очков и борется за выживание.

    Команда занимает 16-ю строчку и на четыре пункта опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями.

    Верона — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Мастифы» на чужом поле смогли одержать победу над «Болоньей» (3:2).

    Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Милана» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Лазович, Крус, Фрезе и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Верона» выиграла два раза при одном поражении.

    Такие результаты позволяют хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, что будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрал 24 балла и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую строчку и восемь очков отстает от зоны еврокубков, которая ограничивается топ-6 Серии А.

  • Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • Для этих персон и команд 2024 год оказался довольно непростым
  • 30/12/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущем поединке в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле в результативной игре разошелся миром с «Торино» (2:2).

    Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах довольно неожиданно оказался сильнее «Фиорентины» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Джаннетти, Дэвис, Деулофеу, Кристенсен, Саррага, Окойе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Удинезе» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, она все же обещает неплохие перспективы на ничью, ведь в двух последних играх они не уступили своим соперникам.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Верона» проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Вероны» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Удинезе».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Ризеспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония Арадиппу
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Насьонал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Понтеведра — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Расинг Ферроль — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.71
  • Экспресс дня 3 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг Лиссабон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Верона» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Верона» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры