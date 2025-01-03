В пятницу, 3 января, в 17-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» дома примет клуб «Спортинг» Лиссабон. Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрала 24 балла и находится в верхней половине турнирной таблицы.

Команда занимает шестую строчку в таблице и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4 чемпионата), а также на один пункт опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Фаренсе» (2:2).

Перед этим в 16-м туре португальского первенства коллектив также набрал только один балл, когда на своей арене сыграл вничью с «Насьоналом» с аналогичным счетом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат, «Витория Гимарайнш» сыграла вничью, а также не знает поражений уже пять игр кряду.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, хотя фаворит, безусловно, способен их огорчить.

Нелсон Оливейра — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 16-ти туров португальского первенства набрал 40 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку и лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Порту», а также только на два очка третью в таблице «Бенфику».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл принципиального соперника и конкурента «Бенфику» (1:0).

Перед этим коллектив в 15-м туре португальского первенства в чужих стенах разошелся миром с «Жил Висенте», где соперники не сумели отличиться голами.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле против неуступчивого соперника, особенно если учесть преимущество в классе.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 18-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Витории Гимарайнш» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Витория Гимарайнш» сыграла вничью

в четырех из шести последних матчей «Спортинга» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Витории Гимарайнш» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних поединках.

Вместе с тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Витории Гимарайнш».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30