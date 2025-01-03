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    Удержит ли «Спортинг» лидерство?

    «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» Лиссабон. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» Лиссабон
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    Виктор Дьёкереш
    В пятницу, 3 января, в 17-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» дома примет клуб «Спортинг» Лиссабон. Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 03 Января 2025 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 23:15 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрала 24 балла и находится в верхней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает шестую строчку в таблице и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4 чемпионата), а также на один пункт опережает ближайшего преследователя.

    Витория Гимарайнш — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Фаренсе» (2:2).

    Перед этим в 16-м туре португальского первенства коллектив также набрал только один балл, когда на своей арене сыграл вничью с «Насьоналом» с аналогичным счетом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат, «Витория Гимарайнш» сыграла вничью, а также не знает поражений уже пять игр кряду.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, хотя фаворит, безусловно, способен их огорчить.

    Нелсон Оливейра — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 16-ти туров португальского первенства набрал 40 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку и лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Порту», а также только на два очка третью в таблице «Бенфику».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл принципиального соперника и конкурента «Бенфику» (1:0).

    Перед этим коллектив в 15-м туре португальского первенства в чужих стенах разошелся миром с «Жил Висенте», где соперники не сумели отличиться голами.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле против неуступчивого соперника, особенно если учесть преимущество в классе.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Витории Гимарайнш» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Витория Гимарайнш» сыграла вничью

    • в четырех из шести последних матчей «Спортинга» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Витории Гимарайнш» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних поединках.

    Вместе с тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Витории Гимарайнш».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Спортинг» лидерство?
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