В пятницу, 3 января, в 12-м туре австралийской А-лиги «Мельбурн Сити» дома примет «Веллингтон». Начало игры запланировано на 09:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мельбурн Сити» — «Веллингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мельбурн Сити»

Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал 15 баллов и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).

Команда занимает пятую строчку в таблице и на три очка отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на один пункт опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Сентрал Кост Маринерс» (1:1).

Перед этим в 10-м туре австралийского первенства коллектив на выездной арене поделил очки в дерби с «Мельбурн Виктори» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Джегго, Капуто, Куэн, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Мельбурн Сити» сыграл вничью и не знает поражений вот уже четыре поединка кряду.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, зато обещает хорошие перспективы на мировой исход, тем не менее, фактор своего поля все же обязывает бороться за три очка.

Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

«Веллингтон»

Турнирное положение: «Веллингтон» по итогам девяти поединков набрал 13 баллов и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает девятую строчку в таблице и на два очка отстает от зоны плей-офф, а также на пять пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура первенства новозеландский клуб на своем поле сумел переиграть «Ньюкасл Джетс» (2:1).

Перед этим коллектив в 10-м туре А-лиги в чужих стенах потерпел не просто поражение, а форменный разгром со счетом 1:4 от «Уэстерн Сидней Уондерерс» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Рохас и Колаковски, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Веллингтон» проиграл три раза лишь при одной победе.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле против превосходящего классом соперника.

Коста Барбарусес — лучший бомбардир команды и чемпионата Австралии с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Мельбурн Сити» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Веллингтон» проиграл при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Веллингтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 4.00, победа «Веллингтона» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.

В свою очередь, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Мельбурн Сити» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.55