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    Одержит ли «Бохум» первую победу?

    «Бохум» — «Хайденхайм». Хозяева еще не выигрывали в текущем сезоне, поэтому матч с конкурентом дает такой шанс. На что ставить в матче Бундеслиги 22 декабря? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.98

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Хайденхайм»
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    Майрон Боаду
    В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 22 декабря и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Декабря 2024 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 14-ти туров чемпионата Германии находится в зоне вылета (17-18-я строчки) с тремя баллами.

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на восемь очков отстает от безопасного 15-го места, а также на семь пунктов — от 16-й строчки, которая позволяет сыграть в плей-офф за право остаться в элите.

    Бохум — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1).

    Перед этим в 13-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах с минимальным результатом потерпел поражение от «Вердера» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Древес и Хольтманн, дисквалифицирован — Мийоси.

    Состояние команды: в 15-ти официальных матчах в разных турнирах текущего сезона «Бохум» ни разу не выиграл при 12-ти поражениях и трех ничьих.

    Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, примерно равный класс соперников, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Майрон Боаду и Дани де Вит — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 14-ти туров чемпионата Германии набрал 10 очков и также борется за выживание.

    Команда находится на 16-м месте в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и лишь на один балл отстает от безопасной 15-й строчки, а также на пять пунктов опережает зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций коллектив на своем поле сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).

    Перед этим в 14-м туре немецкого первенства клуб остался без очков, потерпев поражение от «Штутгарта» с результатом 1:3 в домашних стенах.

    Не сыграют: травмированы — Томалла, Нихьюс и Мэлоуни, дисквалифицирован — Гимбер.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» не выиграл и семь раз проиграл при одной ничьей.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, тем не менее, нынешний соперник примерно соответствует их уровню.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчах «Бохум» проиграл

    • в шести последних матчах «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Хайденхайм» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Хайденхайма» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в шести последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в семи из восьми последних матчей «Хайденхайм» проиграл.

    Ставка: «Бохум» победит за 2.20

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    «Бохум» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Бохум» первую победу?
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