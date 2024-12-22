В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 22 декабря и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

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Турнирное положение: «Бохум» по итогам 14-ти туров чемпионата Германии находится в зоне вылета (17-18-я строчки) с тремя баллами.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на восемь очков отстает от безопасного 15-го места, а также на семь пунктов — от 16-й строчки, которая позволяет сыграть в плей-офф за право остаться в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1).

Перед этим в 13-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах с минимальным результатом потерпел поражение от «Вердера» (0:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Древес и Хольтманн, дисквалифицирован — Мийоси.

Состояние команды: в 15-ти официальных матчах в разных турнирах текущего сезона «Бохум» ни разу не выиграл при 12-ти поражениях и трех ничьих.

Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, примерно равный класс соперников, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Майрон Боаду и Дани де Вит — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 14-ти туров чемпионата Германии набрал 10 очков и также борется за выживание.

Команда находится на 16-м месте в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и лишь на один балл отстает от безопасной 15-й строчки, а также на пять пунктов опережает зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций коллектив на своем поле сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).

Перед этим в 14-м туре немецкого первенства клуб остался без очков, потерпев поражение от «Штутгарта» с результатом 1:3 в домашних стенах.

Не сыграют: травмированы — Томалла, Нихьюс и Мэлоуни, дисквалифицирован — Гимбер.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» не выиграл и семь раз проиграл при одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, тем не менее, нынешний соперник примерно соответствует их уровню.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчах «Бохум» проиграл

в шести последних матчах «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Хайденхайм» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Хайденхайма» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

И хотя в шести последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в семи из восьми последних матчей «Хайденхайм» проиграл.

Ставка: «Бохум» победит за 2.20