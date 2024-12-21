21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы постепенно улучшают свое турнирное положение. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 6 строчку турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швабы нанесла поражение «Хайденхайму» (3:1).

До того команда учинила разгром «Янг Бойзу» (5:1). При этом чуть ранее швабы переиграли еще и «Унион» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 16 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы на данном этапе преуспевают. Команда выиграла в четырёх своих последних поединках.

Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продлить свою успешную серию. Да и пора бы швабам еще поднатореть в плане реализации.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Санкт-Паули» в 14 матчах настрелял лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Пираты» по всем статьям уступили «Вердеру» (0:2).

До того команда проиграла «Байеру» (1:2). А вот встреча с «Хольштайном» завершилась уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Санкт-Паули» всеми силами пытается оторваться от опасной зоны. Причем отставание от нее нынче составляет лишь один балл.

При этом «Санкт-Паули» проиграл в двух своих последних поединках. Да и вообще, «пиратам» очки даются крайне натужно.

Причем команда уже 28 лет не может обыграть «Штутгарт». Да и в нынешней диспозиции «пираты» будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдеру срочно нужны очки, да и обороняется команда относительно неплохо.

Статистика для ставок

Швабы победили в 4 своих последних поединках

«Санкт-Паули» забивает в среднем реже гола за матч

«Штутгарт» уже 28 лет не проигрывает «Санкт-Паули»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче на ходу, да и вообще, выглядят куда выгоднее аутсайдера.

«Штутгарт» уж точно будет сразу активно атаковать, плюс в последних матчах заметно прибавил.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20