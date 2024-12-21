Штутгарт
Санкт-Паули
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы постепенно улучшают свое турнирное положение. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 6 строчку турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.
Штутгарт — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швабы нанесла поражение «Хайденхайму» (3:1).
До того команда учинила разгром «Янг Бойзу» (5:1). При этом чуть ранее швабы переиграли еще и «Унион» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 16 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Швабы на данном этапе преуспевают. Команда выиграла в четырёх своих последних поединках.
Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продлить свою успешную серию. Да и пора бы швабам еще поднатореть в плане реализации.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Санкт-Паули» в 14 матчах настрелял лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Пираты» по всем статьям уступили «Вердеру» (0:2).
До того команда проиграла «Байеру» (1:2). А вот встреча с «Хольштайном» завершилась уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Санкт-Паули» всеми силами пытается оторваться от опасной зоны. Причем отставание от нее нынче составляет лишь один балл.
При этом «Санкт-Паули» проиграл в двух своих последних поединках. Да и вообще, «пиратам» очки даются крайне натужно.
Причем команда уже 28 лет не может обыграть «Штутгарт». Да и в нынешней диспозиции «пираты» будут рады и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдеру срочно нужны очки, да и обороняется команда относительно неплохо.
Статистика для ставок
- Швабы победили в 4 своих последних поединках
- «Санкт-Паули» забивает в среднем реже гола за матч
- «Штутгарт» уже 28 лет не проигрывает «Санкт-Паули»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.04Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.55Верона — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.25Жирона — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные хозяева нынче на ходу, да и вообще, выглядят куда выгоднее аутсайдера.
«Штутгарт» уж точно будет сразу активно атаковать, плюс в последних матчах заметно прибавил.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20