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    Швабы начнут без прелюдий

    «Штутгарт» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Санкт-Паули»
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    Эрмедин Демирович
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы постепенно улучшают свое турнирное положение. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 6 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

    Штутгарт — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швабы нанесла поражение «Хайденхайму» (3:1).

    До того команда учинила разгром «Янг Бойзу» (5:1). При этом чуть ранее швабы переиграли еще и «Унион» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 16 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Швабы на данном этапе преуспевают. Команда выиграла в четырёх своих последних поединках.

    Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продлить свою успешную серию. Да и пора бы швабам еще поднатореть в плане реализации.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Санкт-Паули» в 14 матчах настрелял лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Пираты» по всем статьям уступили «Вердеру» (0:2).

    До того команда проиграла «Байеру» (1:2). А вот встреча с «Хольштайном» завершилась уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Санкт-Паули» всеми силами пытается оторваться от опасной зоны. Причем отставание от нее нынче составляет лишь один балл.

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    При этом «Санкт-Паули» проиграл в двух своих последних поединках. Да и вообще, «пиратам» очки даются крайне натужно.

    Причем команда уже 28 лет не может обыграть «Штутгарт». Да и в нынешней диспозиции «пираты» будут рады и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдеру срочно нужны очки, да и обороняется команда относительно неплохо.

    Статистика для ставок

    • Швабы победили в 4 своих последних поединках

    • «Санкт-Паули» забивает в среднем реже гола за матч

    • «Штутгарт» уже 28 лет не проигрывает «Санкт-Паули»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче на ходу, да и вообще, выглядят куда выгоднее аутсайдера.

    «Штутгарт» уж точно будет сразу активно атаковать, плюс в последних матчах заметно прибавил.

    Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

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