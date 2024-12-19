2-й таймСаутгемптон — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов? Андони ИраолыОт противного. Андони Ираола — неидеальная, но очень интересная замена Гвардиоле
    Все новости спорта

    «Хайденхайм» на классе обыграет соперника?

    «Хайденхайм» — «Санкт-Галлен». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Хайденхайм Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Санкт-Галлен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хайденхайм» — «Штутгарт»
    Немецкий «Хайденхайм» дома сыграет против швейцарской команды «Санкт-Галлен» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 23:00 Санкт-Галлен

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 15 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 5 матчах набрал 9 очков.

    Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Истанбула» (1:3).

    Хайденхайм — Санкт-Галлен: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.004.80Бонус€300
    •

    Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмированы нападающий Миккель Кауфманн и защитник Леннард Мэлони.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций «Хайденхайм» одержал три победы и потерпел два поражения.

    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» опустился на 5 ступенек вниз, заняв 30 место в турнирной таблице Лиги конференций. После 5 матчей швейцарцы набрали 4 очка.

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • 16/12/2024

    • Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в матче против португальской «Витории» (1:4).

    Не сыграют: Из-за травм в 6 туре Лиги конференций не сыграют Нуху, Карлен, Гёббелс, Милошевич.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и три поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Галлен» в последних 5 сыгранных матчей одержал 1 победу

    • Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из 7 матчей

    • В двух товарищеских матча «Хайденхайм» дважды обыграл «Санкт-Галлен» (6:2 — в 2020-м, 3:1 — в 2019-м)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа «Санкт-Галлена» — в 5.03.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.41 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на черную полосу игр, имеет все шансы добиться победы в матче против «Санкт-Галлена».

    Ставка: Фора «Хайденхайма» (-1) с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • 18/12/2024 в 23:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Насьонал — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хайденхайм» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Хайденхайм» на классе обыграет соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры