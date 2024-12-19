Немецкий «Хайденхайм» дома сыграет против швейцарской команды «Санкт-Галлен» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 15 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 5 матчах набрал 9 очков.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Истанбула» (1:3).

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Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмированы нападающий Миккель Кауфманн и защитник Леннард Мэлони.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Лиге конференций «Хайденхайм» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» опустился на 5 ступенек вниз, заняв 30 место в турнирной таблице Лиги конференций. После 5 матчей швейцарцы набрали 4 очка.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в матче против португальской «Витории» (1:4).

Не сыграют: Из-за травм в 6 туре Лиги конференций не сыграют Нуху, Карлен, Гёббелс, Милошевич.

Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и три поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Санкт-Галлен» в последних 5 сыгранных матчей одержал 1 победу

Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из 7 матчей

В двух товарищеских матча «Хайденхайм» дважды обыграл «Санкт-Галлен» (6:2 — в 2020-м, 3:1 — в 2019-м)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа «Санкт-Галлена» — в 5.03.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.41 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на черную полосу игр, имеет все шансы добиться победы в матче против «Санкт-Галлена».

Ставка: Фора «Хайденхайма» (-1) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.