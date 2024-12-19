Хайденхайм
Санкт-Галлен
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 15 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 5 матчах набрал 9 очков.
Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Истанбула» (1:3).
Хайденхайм — Санкт-Галлен: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмированы нападающий Миккель Кауфманн и защитник Леннард Мэлони.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Лиге конференций «Хайденхайм» одержал три победы и потерпел два поражения.
«Санкт-Галлен»
Турнирное положение: «Санкт-Галлен» опустился на 5 ступенек вниз, заняв 30 место в турнирной таблице Лиги конференций. После 5 матчей швейцарцы набрали 4 очка.
Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в матче против португальской «Витории» (1:4).
Не сыграют: Из-за травм в 6 туре Лиги конференций не сыграют Нуху, Карлен, Гёббелс, Милошевич.
Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и три поединка проиграл.
Статистика для ставок
- «Санкт-Галлен» в последних 5 сыгранных матчей одержал 1 победу
- Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из 7 матчей
- В двух товарищеских матча «Хайденхайм» дважды обыграл «Санкт-Галлен» (6:2 — в 2020-м, 3:1 — в 2019-м)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа «Санкт-Галлена» — в 5.03.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.41 и 1.60 соответственно.
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Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на черную полосу игр, имеет все шансы добиться победы в матче против «Санкт-Галлена».
Ставка: Фора «Хайденхайма» (-1) с коэффициентом 2.01.
Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.