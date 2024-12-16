Галатасарай
Трабзонспор
«Галатасарай»
Турнирное положение: Стамбульский коллектив с 38 набранными очками идет во главе таблицы, опережая на шесть пунктов вторую позицию.
«Галатасарай» выиграл в текущем чемпионате 12 игр из 14 проведенных и два раза сыграл вничью, разница мячей составляет 38:15.
Галатасарай — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии данного поединка «львы» в Швеции расписали мировую с «Мальме» 2:2 в рамках основного этапа Лиги Европы. А в последней проведенной игре чемпионата Турции они на выезде смогли одолеть «Сивасспор» со счетом 3:2.
Не сыграют: Мауро Икарди и Виктор Осимхен травмированы, а Метаган Балтаджи — дисквалифицирован.
Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 18-матчевая серия без поражений с учетом всех проведенных турниров, выиграв за это время 13 раз и расписав пять мировых исходов. Последний раз стамбульцы уходили с поля поверженными еще в конце августа. А на своем поле в текущем чемпионате Турции команда выиграла шесть встреч из восьми и дважды играла вничью.
«Трабзонспор»
Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 16 баллами разместился на 14 строке в турнирной таблице и всего на два пункта опережает зону вылета.
«Трабзонспор» выиграл только три поединка из 14 проведенных, четыре матча проиграл и расписал аж семь мировых, разница мячей составляет 20:18.
Последние матчи: «Черноморские штормы» в прошлом туре чемпионата Турции на своем поле поделили очки с «Касымпашой», сыграв со счетом 2:2. Игровым же днем ранее они потерпели гостевое фиаско от «Аланьяспора» со счетом 1:2.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Трабзонспор» в отрезке своих шести предыдущих встреч первенства страны уступил аж в четырех из них, а также по разу побеждали и играл вничью. И в каждом поединке данного периода «бордово-синие» неизменно забивали в каждом матче. А всего результативная серия команды на данный момент состоит из девяти встреч кряду.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» выиграл у «Трабзонспора» в трех предыдущих очных противостояниях
- В пяти из семи предыдущих очных игр данных команд забивали обе стороны
- «Трабзонспор» смог обыграть «Галатасарай» только раз за предыдущие девять матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.42, победа «Трабзонспора» — 6.58, ничья — 5.91.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.31 и 3.35 соответственно.
- 2.38Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Челси — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Львы» на данном этапе значительно превосходят «Трабзонспор», и на своем поле не должны иметь проблем с завоевание трех баллов.
Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) за 1.88.
Прогноз: И также ждем от данного противостояния обмена голами, но феерии забитых мячей не ожидаем. В общем, предлагаем поставить еще на такой исход — ТМ 5,5 + обе забьют.
Ставка: ТМ 5,5 + обе забьют за 2.05.