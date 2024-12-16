«Галатасарай» на своем поле сыграет против «Трабзонспора» 16-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 16 декабря и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульский коллектив с 38 набранными очками идет во главе таблицы, опережая на шесть пунктов вторую позицию.

«Галатасарай» выиграл в текущем чемпионате 12 игр из 14 проведенных и два раза сыграл вничью, разница мячей составляет 38:15.

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Последние матчи: В преддверии данного поединка «львы» в Швеции расписали мировую с «Мальме» 2:2 в рамках основного этапа Лиги Европы. А в последней проведенной игре чемпионата Турции они на выезде смогли одолеть «Сивасспор» со счетом 3:2.

Не сыграют: Мауро Икарди и Виктор Осимхен травмированы, а Метаган Балтаджи — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 18-матчевая серия без поражений с учетом всех проведенных турниров, выиграв за это время 13 раз и расписав пять мировых исходов. Последний раз стамбульцы уходили с поля поверженными еще в конце августа. А на своем поле в текущем чемпионате Турции команда выиграла шесть встреч из восьми и дважды играла вничью.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 16 баллами разместился на 14 строке в турнирной таблице и всего на два пункта опережает зону вылета.

«Трабзонспор» выиграл только три поединка из 14 проведенных, четыре матча проиграл и расписал аж семь мировых, разница мячей составляет 20:18.

Последние матчи: «Черноморские штормы» в прошлом туре чемпионата Турции на своем поле поделили очки с «Касымпашой», сыграв со счетом 2:2. Игровым же днем ранее они потерпели гостевое фиаско от «Аланьяспора» со счетом 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Трабзонспор» в отрезке своих шести предыдущих встреч первенства страны уступил аж в четырех из них, а также по разу побеждали и играл вничью. И в каждом поединке данного периода «бордово-синие» неизменно забивали в каждом матче. А всего результативная серия команды на данный момент состоит из девяти встреч кряду.

Статистика для ставок

«Галатасарай» выиграл у «Трабзонспора» в трех предыдущих очных противостояниях

В пяти из семи предыдущих очных игр данных команд забивали обе стороны

«Трабзонспор» смог обыграть «Галатасарай» только раз за предыдущие девять матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.42, победа «Трабзонспора» — 6.58, ничья — 5.91.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.31 и 3.35 соответственно.

Прогноз: «Львы» на данном этапе значительно превосходят «Трабзонспор», и на своем поле не должны иметь проблем с завоевание трех баллов.

Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) за 1.88.

Прогноз: И также ждем от данного противостояния обмена голами, но феерии забитых мячей не ожидаем. В общем, предлагаем поставить еще на такой исход — ТМ 5,5 + обе забьют.

Ставка: ТМ 5,5 + обе забьют за 2.05.