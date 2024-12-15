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    «Рома» продолжит побеждать?

    Комо — Рома: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 15.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Рома»
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    «Рома»
    15 декабря в 16-м туре итальянской Серии А «Комо» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Декабря 2024 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 20:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Комо»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.

    Коллектив из Комо смог набрать всего 12 очков и идет на 17-м месте в турнирной таблице.

    Комо — Рома: коэффициенты букмекеров

    В активе новичка Серии А 16 забитых и 28 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» сыграли вничью с «Венецией» (2:2) и «Монцей» (1:1).

    До этого же «Комо» проиграл «Фиорентине» (0:2) и поделил очки с «Дженоа» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Эмполи» (0:1), «Лацио» (1:5) и «Торино» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Альберто Морено и Серхи Роберто.

    Состояние команды: «Комо» является дебютантом сильнейшего итальянского дивизиона и логично, что команде непросто и она борется за сохранение прописки в элите.

    Состав у «Комо» приличный и опытный, поэтому думается, что команда сможет выполнить главную задачу и останется в Серии А.

    «Рома»

    Турнирное положение: команда из Рима этот сезон пока что откровенно проваливает.

    Римский коллектив смог набрать лишь 16 очков и идет 11-м в турнирной таблице.

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    • Римляне смогли 18 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии разгромила «Лечче» (4:1).

    До этого столичный коллектив уступил «Аталанте» (0:2), «Наполи» (0:1), «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).

    Также «желто-красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и разгромили «Брагу» (3:0) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в лазарете «волчиц» находится только Брайан Кристанте.

    Состояние команды: «волшебная» выступает крайне неубедительно, отсюда и смена тренера. Совсем недавно «Рому» возглавил Клаудио Раньери, который и призван ее спасать в этом сезоне.

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    В этом сезоне Серии А «Роме» уже не на что рассчитывать, поэтому команда может попытаться побороться за Кубок страны и Лигу Европы.

    Статистика для ставок

    • «Комо» не выигрывает на протяжении 9 матчей

    • «Рома» выиграла только 2 из последних 8 матчей

    • «Комо» добыл только 2 победы в этом сезоне Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Комо» — в 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Рома» в последних матчах начала оживать и побеждать. Она сильнее соперника и должна брать три очка.

    Ставка: победа «Ромы» за 2.20.

    Прогноз: обе команды прилично забивают, поэтому поставим, что будет много голов в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.60.

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    «Комо» — «Рома»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Рома» продолжит побеждать?
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