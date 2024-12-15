Комо
Рома
«Комо»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.
Коллектив из Комо смог набрать всего 12 очков и идет на 17-м месте в турнирной таблице.
Комо — Рома: коэффициенты букмекеров
В активе новичка Серии А 16 забитых и 28 пропущенных мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» сыграли вничью с «Венецией» (2:2) и «Монцей» (1:1).
До этого же «Комо» проиграл «Фиорентине» (0:2) и поделил очки с «Дженоа» (1:1).
Перед этим подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Эмполи» (0:1), «Лацио» (1:5) и «Торино» (0:1).
Не сыграют: травмированы Альберто Морено и Серхи Роберто.
Состояние команды: «Комо» является дебютантом сильнейшего итальянского дивизиона и логично, что команде непросто и она борется за сохранение прописки в элите.
Состав у «Комо» приличный и опытный, поэтому думается, что команда сможет выполнить главную задачу и останется в Серии А.
«Рома»
Турнирное положение: команда из Рима этот сезон пока что откровенно проваливает.
Римский коллектив смог набрать лишь 16 очков и идет 11-м в турнирной таблице.
Римляне смогли 18 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии разгромила «Лечче» (4:1).
До этого столичный коллектив уступил «Аталанте» (0:2), «Наполи» (0:1), «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).
Также «желто-красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и разгромили «Брагу» (3:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: в лазарете «волчиц» находится только Брайан Кристанте.
Состояние команды: «волшебная» выступает крайне неубедительно, отсюда и смена тренера. Совсем недавно «Рому» возглавил Клаудио Раньери, который и призван ее спасать в этом сезоне.
В этом сезоне Серии А «Роме» уже не на что рассчитывать, поэтому команда может попытаться побороться за Кубок страны и Лигу Европы.
Статистика для ставок
- «Комо» не выигрывает на протяжении 9 матчей
- «Рома» выиграла только 2 из последних 8 матчей
- «Комо» добыл только 2 победы в этом сезоне Серии А
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Комо» — в 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Рома» в последних матчах начала оживать и побеждать. Она сильнее соперника и должна брать три очка.
Ставка: победа «Ромы» за 2.20.
Прогноз: обе команды прилично забивают, поэтому поставим, что будет много голов в этой игре.
Ставка: тотал больше 3 за 2.60.