15 декабря в 16-м туре итальянской Серии А «Комо» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.

Коллектив из Комо смог набрать всего 12 очков и идет на 17-м месте в турнирной таблице.

В активе новичка Серии А 16 забитых и 28 пропущенных мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» сыграли вничью с «Венецией» (2:2) и «Монцей» (1:1).

До этого же «Комо» проиграл «Фиорентине» (0:2) и поделил очки с «Дженоа» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Эмполи» (0:1), «Лацио» (1:5) и «Торино» (0:1).

Не сыграют: травмированы Альберто Морено и Серхи Роберто.

Состояние команды: «Комо» является дебютантом сильнейшего итальянского дивизиона и логично, что команде непросто и она борется за сохранение прописки в элите.

Состав у «Комо» приличный и опытный, поэтому думается, что команда сможет выполнить главную задачу и останется в Серии А.

«Рома»

Турнирное положение: команда из Рима этот сезон пока что откровенно проваливает.

Римский коллектив смог набрать лишь 16 очков и идет 11-м в турнирной таблице.

Римляне смогли 18 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии разгромила «Лечче» (4:1).

До этого столичный коллектив уступил «Аталанте» (0:2), «Наполи» (0:1), «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).

Также «желто-красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и разгромили «Брагу» (3:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: в лазарете «волчиц» находится только Брайан Кристанте.

Состояние команды: «волшебная» выступает крайне неубедительно, отсюда и смена тренера. Совсем недавно «Рому» возглавил Клаудио Раньери, который и призван ее спасать в этом сезоне.

В этом сезоне Серии А «Роме» уже не на что рассчитывать, поэтому команда может попытаться побороться за Кубок страны и Лигу Европы.

Статистика для ставок

«Комо» не выигрывает на протяжении 9 матчей

«Рома» выиграла только 2 из последних 8 матчей

«Комо» добыл только 2 победы в этом сезоне Серии А

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Комо» — в 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Рома» в последних матчах начала оживать и побеждать. Она сильнее соперника и должна брать три очка.

Ставка: победа «Ромы» за 2.20.

Прогноз: обе команды прилично забивают, поэтому поставим, что будет много голов в этой игре.

Ставка: тотал больше 3 за 2.60.