14 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 14 очков и находится в самой гуще борьбы за выживание.

Команда занимает 15-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле потерпели поражение от «Фиорентины» (0:1).

Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив набрал максимум очков, в домашних стенах одержав минимальную победу над «Вероной» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Кальяри» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать явное преимущество соперника в классе.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона в четырьмя голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 34 очка и демонстрирует явные претензии на скудетто.

Команда занимает первую строчку и на два балла опережает второй в таблице «Наполи», а также на три пункта «Интер», который провел на игру меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов бергамаски на своем поле проиграли «Реалу» (2:3).

Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Джимсити, Скальвини, Куадрадо, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Аталанта» выиграла девять раз и проиграла лишь раз.

Словом, у коллектива хорошая форма, что сулит ему отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды в Серии А и самого чемпионата Италии с 12 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Аталанты» забивали обе команды и больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Кальяри» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Аталанты».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50