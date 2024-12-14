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    Отберет ли «Кальяри» очки у «Аталанты»?

    «Кальяри» — «Аталанта». Гости рвутся к скудетто, но на что ставить в матче с «Кальяри» 14 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Аталанта»
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    Адемола Лукман («Аталанта»)
    14 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Декабря 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 14 очков и находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Команда занимает 15-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).

    Кальяри — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле потерпели поражение от «Фиорентины» (0:1).

    Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив набрал максимум очков, в домашних стенах одержав минимальную победу над «Вероной» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Кальяри» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать явное преимущество соперника в классе.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона в четырьмя голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 34 очка и демонстрирует явные претензии на скудетто.

    Команда занимает первую строчку и на два балла опережает второй в таблице «Наполи», а также на три пункта «Интер», который провел на игру меньше.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов бергамаски на своем поле проиграли «Реалу» (2:3).

    Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Джимсити, Скальвини, Куадрадо, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Аталанта» выиграла девять раз и проиграла лишь раз.

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    Словом, у коллектива хорошая форма, что сулит ему отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды в Серии А и самого чемпионата Италии с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Аталанты» забивали обе команды и больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Кальяри» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Аталанты».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    «Кальяри» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Кальяри» очки у «Аталанты»?
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