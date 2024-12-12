12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» на своем поле сыграет против «Стяуа». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Стяуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала пять баллов и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на 14-й позиции с отрывом в три очка от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Гриллич, Ленц, Промель, Бебу, Тохумджу, Бютлер, Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Хоффенхайм» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже сыграть вничью им будет непросто, правда, с учетом фактора своего поля они, очевидно, выше, чем не выезде.

Адам Гложек — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

«Стяуа»

Турнирное положение: «Стяуа» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям уступает восьмой строчке, которая заканчивает зону прямого попадания в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках румынского первенства «Стяуа» на своем поле переиграл «Ботошани» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на первой позиции, только на один балл опережая своего ближайшего преследователя «Динамо» Бухарест.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Стяуа» выиграл, а также не проигрывает пять поединков кряду при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя достичь этого может быть непросто, с учетом того, что игра состоится в Германии.

Даниэл Бырлиджа — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Стяуа» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Стяуа» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.60, победа «Стяуа» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Стяуа».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12