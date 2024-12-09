9 декабря в 27-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Аркадаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» провел не столь продуктивный сезон. Команда финиширует на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» аж на 31 очко отстает от лидера. А вот забить команде удалось 65 раз в 26 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Алтын Асыр» был бит «Аль-Халидией» (0:4).

При этом «Алтын Асыр» до того уступил еще и «Аль-Кува Аль-Джавии» (0:2). Да и поединок с «Мервом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» проиграл в трех своих последних поединках. А вот оборона дала результативный сбой 28 раз в 26 матчах.

Матчи с «Аркадагом» для команды традиционно складываются неудачно. Во всех шести очных поединках «Алтын Асыр» уступил туркменскому гегемону.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тем паче, чемпион уже вряд ли будет особо надрываться в этой встрече.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» уже давно обеспечил себе чемпионский титул. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 20 (!) очков.

Причем «Аркадаг» настрелял 143 (!) мяча в ворота соперников. При этом пропускает команда реже раза за матч: 20 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок сложился для команды удачно. «Аркадаг» разгромил «Мерв» (5:0).

Чуть раньше команда отправила 8 безответных мячей в ворота «Копетдага». Да и поединок с «Ашхабадом» завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аркадаг» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 21 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» победил в трех своих последних поединках. Да и превосходство в классе над внутренними оппонентами огромное!

К слову, «Аркадаг» учинил разгромы «Алтын Асыру» в 4 из 6 очных поединков. И лишь один из матчей принес команде победу с разницей в один мяч.

При этом в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс мотивация завершить чемпионат без очковых потерь имеется.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Атака чемпиона явно вновь покажет себя во всей красе.

Статистика для ставок

«Аркадаг» настрелял 143 мяча в 29 матчах чемпионата

«Алтын Асыр» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Алтын Асыр» во всех 6 очных поединках уступил «Аркадагу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Аркадаг» явно хочет завершить чемпионат с максимальным результатом, и уж точно будет активно атаковать.

«Аркадаг» прекрасно атакует, да и против «Алтын Асыра» традиционно играет успешно.

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более трёх мячей на двоих.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10