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    «Базель» быстро добьется своего

    «Базель» — «Сьон». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Швейцарии, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Базель
    Прогноз и ставки на «Базель» — «Сьон»
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    Джердан Шакири
    4 декабря в 1/8 финала Кубка Швейцарии по футболу сыграют «Базель» и «Сьон». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Базель» — «Сьон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Базель»

    Турнирное положение: «Базель» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда оккупировала 1 строчку турнирной таблицы чемпионата Швейцарии.

    При этом «Базель» прекрасно атакует, отличившись 39 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 17 голов.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Базель» не сумел одолеть «Лозанну» (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Серветт» (3:1). При этом чуть ранее был разгромлен скромный «Дорнах» (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Базель» забил 19 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Базель» бьется за чемпионский титул. Правда, отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате составляет всего 1 балл.

    Матчи против «Сьона» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Базель» добыл 2 победы при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Швейцарии. Тем паче, «Базель» уже 2 года не проигрывает «Сьону».

    «Сьон»

    Турнирное положение: «Сьон» ныне ходит в середняках швейцарского чемпионата. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сьон» в 16 матчах настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Сьон» переиграл «Винтертур» (3:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Лозанне». А вот встреча с «Ксамаксом» завершилась трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сьон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сьон» вполне способен пободаться за выход в еврокубки. Да и в Кубке Швейцарии команда попробует пройти как можно дальше.

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    При этом «Сьон» победил в своих двух последних выездных поединках. Причем в них команда забивала не менее 2 мячей.

    Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться преуспеть в игре вторым номером. Да и лидер чемпионата для команды будет шикарным раздражителем.

    Статистика для ставок

    • «Сьон» выиграл в 2 своих последних выездных поединках

    • «Базель» до последней ничьей победил 4 раза кряду

    • «Сьон» не может одолеть «Базель» уже 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Базель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Базель» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен пройти в следующий раунд Кубка Швейцарии.

    Номинальные хозяева наверняка сразу будут активно атаковать, да и оппонент не преуспевает в плане надежности своих тылов.

    Ставка: Победа «Базеля» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Базель» — «Сьон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. «Базель» быстро добьется своего
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