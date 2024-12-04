«Базель»
Турнирное положение: «Базель» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда оккупировала 1 строчку турнирной таблицы чемпионата Швейцарии.
При этом «Базель» прекрасно атакует, отличившись 39 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 17 голов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Базель» не сумел одолеть «Лозанну» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Серветт» (3:1). При этом чуть ранее был разгромлен скромный «Дорнах» (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Базель» забил 19 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Базель» бьется за чемпионский титул. Правда, отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате составляет всего 1 балл.
Матчи против «Сьона» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Базель» добыл 2 победы при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Швейцарии. Тем паче, «Базель» уже 2 года не проигрывает «Сьону».
«Сьон»
Турнирное положение: «Сьон» ныне ходит в середняках швейцарского чемпионата. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Сьон» в 16 матчах настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Сьон» переиграл «Винтертур» (3:1).
До того команда с минимальным счетом уступила «Лозанне». А вот встреча с «Ксамаксом» завершилась трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сьон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сьон» вполне способен пободаться за выход в еврокубки. Да и в Кубке Швейцарии команда попробует пройти как можно дальше.
При этом «Сьон» победил в своих двух последних выездных поединках. Причем в них команда забивала не менее 2 мячей.
Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости будут стараться преуспеть в игре вторым номером. Да и лидер чемпионата для команды будет шикарным раздражителем.
Статистика для ставок
- «Сьон» выиграл в 2 своих последних выездных поединках
- «Базель» до последней ничьей победил 4 раза кряду
- «Сьон» не может одолеть «Базель» уже 2 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Базель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 1.85Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.10Бавария — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Базель» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен пройти в следующий раунд Кубка Швейцарии.
Номинальные хозяева наверняка сразу будут активно атаковать, да и оппонент не преуспевает в плане надежности своих тылов.
Ставка: Победа «Базеля» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10