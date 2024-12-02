2 декабря в 12-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Каса Пия». Начало игры — в 23:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Каса Пия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» привычно бодаются за чемпионство. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» уже на 6 очков отстает от лидера Примейра-Лиги «Спортинга». А вот средняя результативность команды составляет чуть меньше 3 голов за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке «драконы» не смогли победить. Поединок с «Андерлехтом» завершился ничьей (2:2).

При этом «Порту» до того уступил «Морейренсе» (1:2). Плюс немногим ранее команда разгромно уступила «Бенфике» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» ныне пребывают в психологической яме. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

Матчи с «Каса Пией» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Порту» победил 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. «Драконы» явно превосходят соперника в классе.

«Каса Пия»

Турнирное положение: «Каса Пия» борется за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Каса Пия» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 14 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. В Кубке Португалии она уверенно прошла «Шавиш» (3:0).

При этом до того команда не сумела одолеть «Фаренсе» (1:1). Да и встреча с «Риу Аве» завершилась боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Каса Пия» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Каса Пия» находится в благоприятной психологической ситуации. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

А вот атакует «Каса Пия» не столь результативно. В 11 поединках португальского чемпионата команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

При этом команда еще ни разу в истории не обыгрывала «Порту». Плюс оппонент нынче переживает не самый простой период.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Каса Пия» постарается воспользоваться проблемами «драконов».

Статистика для ставок

«Порту» не выигрывал в 4 своих последних матчах

«Каса Пия» не проигрывала в 5 своих последних поединках

«Драконы» забивают в среднем чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Порту» в последних матчах испытывает явный кризис жанра, оставаясь без побед уже месяц.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером, и вполне способны найти свой шанс у ворот «драконов».

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25