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    «Драконы» забьют и… пропустят?!

    «Порту» — «Каса Пия». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Каса Пия»
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    2 декабря в 12-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Каса Пия». Начало игры — в 23:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Каса Пия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 02 Декабря 2024 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:45 Каза Пия

    Каза Пия

  • Лиссабон
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» привычно бодаются за чемпионство. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Порту» уже на 6 очков отстает от лидера Примейра-Лиги «Спортинга». А вот средняя результативность команды составляет чуть меньше 3 голов за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «драконы» не смогли победить. Поединок с «Андерлехтом» завершился ничьей (2:2).

    При этом «Порту» до того уступил «Морейренсе» (1:2). Плюс немногим ранее команда разгромно уступила «Бенфике» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» ныне пребывают в психологической яме. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

    Матчи с «Каса Пией» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Порту» победил 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. «Драконы» явно превосходят соперника в классе.

    «Каса Пия»

    Турнирное положение: «Каса Пия» борется за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Каса Пия» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. В Кубке Португалии она уверенно прошла «Шавиш» (3:0).

    При этом до того команда не сумела одолеть «Фаренсе» (1:1). Да и встреча с «Риу Аве» завершилась боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Каса Пия» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Каса Пия» находится в благоприятной психологической ситуации. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    А вот атакует «Каса Пия» не столь результативно. В 11 поединках португальского чемпионата команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

    При этом команда еще ни разу в истории не обыгрывала «Порту». Плюс оппонент нынче переживает не самый простой период.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Каса Пия» постарается воспользоваться проблемами «драконов».

    Статистика для ставок

    • «Порту» не выигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Каса Пия» не проигрывала в 5 своих последних поединках

    • «Драконы» забивают в среднем чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Порту» в последних матчах испытывает явный кризис жанра, оставаясь без побед уже месяц.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером, и вполне способны найти свой шанс у ворот «драконов».

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    «Порту» — «Каса Пия»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» забьют и… пропустят?!
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