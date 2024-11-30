Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине таблицы на седьмой позиции.
Команда на три балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также от зоны Лиги чемпионов — последняя ограничивается топ-4.
Ноттингем Форест — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Арсенала» (0:3).
В предыдущем туре «Лесники» также в английском национальном первенстве оказались слабее своего соперника, с результатом 1:3 уступив в домашних стенах «Ньюкаслу».
Не сыграют: травмированы — Эланга, Гиббз-Уайт, Андерсон, Данило, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» проиграл после трех побед кряду также в рамках АПЛ.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже на своем поле, тем не менее, нынешний соперник все же слабее тех, которые нанесли им поражение.
Крис Вуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» после 12-ти туров английского первенства набрал только девять баллов и борется за выживание.
Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета в низший дивизион, отставая лишь по дополнительным показателям безопасной 17-й строчке, на которой находится «Вулверхэмптон».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Трактористы» в домашних стенах отобрали очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив одержал победу, когда в чужих стенах сумел обыграть «Тоттенхэм» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Джонсон, Броадхед, Хирст, Филлипс, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Ипсвич» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущую форму соперника.
Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ипсвича» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Ипсвич» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Ипсвича» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.
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- 2.17Ростов — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.55Алавес — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех последних поединках.
Ставка: «Ипсвич» не проиграет за 2.15