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    «Ноттингем Форест» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»
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    Крис Вуд
    «Ноттингем Форест» примет на своем поле «Ипсвич» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине таблицы на седьмой позиции.

    Команда на три балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также от зоны Лиги чемпионов — последняя ограничивается топ-4.

    Ноттингем Форест — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Арсенала» (0:3).

    В предыдущем туре «Лесники» также в английском национальном первенстве оказались слабее своего соперника, с результатом 1:3 уступив в домашних стенах «Ньюкаслу».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Эланга, Гиббз-Уайт, Андерсон, Данило, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» проиграл после трех побед кряду также в рамках АПЛ.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже на своем поле, тем не менее, нынешний соперник все же слабее тех, которые нанесли им поражение.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» после 12-ти туров английского первенства набрал только девять баллов и борется за выживание.

    Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета в низший дивизион, отставая лишь по дополнительным показателям безопасной 17-й строчке, на которой находится «Вулверхэмптон».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Трактористы» в домашних стенах отобрали очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив одержал победу, когда в чужих стенах сумел обыграть «Тоттенхэм» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Джонсон, Броадхед, Хирст, Филлипс, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Ипсвич» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

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    Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущую форму соперника.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ипсвича» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Ипсвич» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Ипсвича» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех последних поединках.

    Ставка: «Ипсвич» не проиграет за 2.15

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    «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Чья серия подойдет к концу?
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