Сборная Румынии на своем поле примет команду Кипра в заключительном 6-м туре группового этапа Лиги наций дивизиона С. Поединок пройдет в Бухаресте 18 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Кипр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Сборная Румынии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе, вылетев из дивизиона Б.

В текущем же соревновании румыны выиграли все четыре проведенные игры с общим счетом 11:2 и идут первыми в квартете, опережая вторую строку на три пункта.

Последние матчи: Накануне «желтые» не смогли закончить поединок с Косово на своем поле. На 92-й минуте матч был прерван и теперь его судьба будет решаться не на футбольном поле. Хозяевам даже могут присудить технарь, из-за которого они пропустят косовар на первую позицию в таблице.

А в прошлом месяце румыны крупно обыграли в гостевой встрече как раз сборную Кипра 3:0 и на выезде переиграли команду Литвы — 2:1.

Не сыграют: Нападающий Деннис Ман будет отбывать дисквалификацию.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие десять матчей во всех турнирах сборная Румынии смогла выиграть пять из них и трижды играла вничью, а также потерпела два фиаско. И за весь данный отрезок игр румыны аж в четырех случаях не смогли забить. А если брать почти ничью 0:0 с Косово, то румыны не забивали в пяти из 11 предыдущих своих встреч.

Напомним, что данный коллектив выступал на Евро-2024, где смог выйти из группы, но уже на стадии 1/8 финала проиграл Нидерландам со счетом 0:3.

Кипр

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Кипра финишировала на четвертом месте в своей группе, но избежала понижения в классе.

В этом розыгрыше островитяне с шесть очками идут третьими, где уже точно и останутся. У них две победы и три фиаско, разница мячей составляет 3:11.

Последние матчи: Несколько дней тому назад сборная Кипра на своем поле одолела Литву со счетом 2:1, которую также обыграли на выезде на старте этого турнира 1:0. Остальные же три поединка в текущем розыгрыше ЛН киприоты проиграли с общим счетом 0:10.

Не сыграют: Николас Иоанну, Гриогрис Кастанос и Иоаннис Кусулос не помогут своей команде.

Состояние команды: За минувшие 17 поединков с учетом всех турниров сборная Кипра смогла победить лишь в четырех из них, одолев только трижды Литву и раз Сан-Марино. В остальных же 13 встречах коллектив расписал одну мировую и потерпел 12 поражений, причем большинство фиаско были с крупным счетом. Киприоты смогли выиграть свой предыдущих матч, но перед этим трижды разгромно и всухую уступали.

Статистика для ставок

В этом турнире Румыния разгромила Кипр на его поле со счетом 3:0

Румыны обыграли Кипр в 13 из 15 очных встречах

Кипр обыграл румын только раз за 15 очных игр

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Румынии — 1.27, победа Кипра — 11.00, ничья — 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.29 соответственно.

Прогноз: по все видимости, теперь этот матч будет иметь турнирное значение для румын. Так что они со все ответственностью подойдут к нему и повторно крупно выиграют у киприотов в этом соревновании.

Ставка: победа Румынии с форой (-2) за 2.23.

Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь поставить на точный счет, а именно — на 3:0, который были в первом круге этих команд.

Ставка: победа Румынии со счетом 3:0 за 7.60.