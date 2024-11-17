Италия
Франция
Италия
Турнирное положение: после пяти матчей Италия занимает первое место в группе 2 с 13 очками, она уже гарантировала выход в плей-офф.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Лучано Спаллетти выиграла в гостях у Бельгии со счетом 1:0.
Италия — Франция: коэффициенты букмекеров
Встреча получилась очень упорной, а все решил единственный мяч Сандро Тонали в начале. После него итальянцы стали играть гораздо строже в обороне и уверенно довели матч до победы.
Ранее была домашняя победа над Израилем (4:1) и ничья с Бельгией (2:2).
Не сыграют: все вызванные игроки в строю.
Состояние команды: после Евро-2024 тренерский штаб внес небольшие изменения в состав, поменял тактическую схему, Италия в итоге посвежела и стала более уверенной себе, чем летом. Неспроста сборная лидирует в группе 2 и очень близка к тому, чтобы занять первое место.
Франция
Турнирное положение: сейчас Франция занимает второе место в группе 2 с 10 очками и обеспечила себе выход дальше.
Последние матчи: в пятом туре Франция неожиданно потеряла очки против Израиля, сыграв с ним вничью со счетом 0:0. Подопечные Дидье Дешама полностью владели инициативой на поле, но поразить ворота соперника в итоге так и не смогли. Возможно, сказалось отсутствие Мбаппе, а Жиру уже нет в составе, который часто спасал.
До этого Франция выиграла в гостях у Бельгии (2:1) и Израиля (4:1).
Не сыграют: нет Мбаппе, завершил карьеру в сборной Гризманн.
Состояние команды: последний матч Франции против Израиля оставил массу вопросов и вызвал шквал критики, поэтому сборная постарается реабилитироваться против Италии. Состав у Дешама по-прежнему топовый, большинство лидеров находятся в отличной форме, а оборона все так же надежна, как и прежде.
Статистика для ставок
- В первом круге Лиги наций Италия выиграла в гостях со счетом 3:1
- В 2018 году Франция победила в товарищеской встрече (3:1)
- После пяти туров Италии имеет разницу 12-5, а Франция — 9-5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Италии дают 2,85, а на Францию — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.
- 1.90Нидерланды — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.55Алания — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 3.80Турция — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: несмотря на все сегодняшние проблемы внутри сборной и за ее пределами, Франция все равно остается более мастеровитой командой. У Дешама огромный выбор на каждой позиции, почти все футболисты играют в европейских топ-клубах, чего нельзя сказать об Италии, хотя она заметно прибавила в последнее время.
Ставка: победа Франции с форой 0 за 1,88.
Прогноз: также можно добавить более рисковый вариант, Италия будет играть «вторым номером» и способна удержать нужный счет. Ну чем она хуже Израиля?.
Ставка: ничья за 3,20.