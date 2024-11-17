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    Пора Франции подтверждать свой класс

    Италия — Франция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.88. 17/11/2024 в 22:45

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    Прогноз и ставки на Италия — Франция
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    Брэдли Барколя
    17 ноября в Лиге наций А по футболу сыграют Италия и Франция. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 17 Ноября 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 22:45 Франция

    Франция

  • Париж
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    Италия

    Турнирное положение: после пяти матчей Италия занимает первое место в группе 2 с 13 очками, она уже гарантировала выход в плей-офф.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Лучано Спаллетти выиграла в гостях у Бельгии со счетом 1:0.

    Италия — Франция: коэффициенты букмекеров

    Встреча получилась очень упорной, а все решил единственный мяч Сандро Тонали в начале. После него итальянцы стали играть гораздо строже в обороне и уверенно довели матч до победы.

    Ранее была домашняя победа над Израилем (4:1) и ничья с Бельгией (2:2).

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    • Не сыграют: все вызванные игроки в строю.

    Состояние команды: после Евро-2024 тренерский штаб внес небольшие изменения в состав, поменял тактическую схему, Италия в итоге посвежела и стала более уверенной себе, чем летом. Неспроста сборная лидирует в группе 2 и очень близка к тому, чтобы занять первое место.

    Франция

    Турнирное положение: сейчас Франция занимает второе место в группе 2 с 10 очками и обеспечила себе выход дальше.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в пятом туре Франция неожиданно потеряла очки против Израиля, сыграв с ним вничью со счетом 0:0. Подопечные Дидье Дешама полностью владели инициативой на поле, но поразить ворота соперника в итоге так и не смогли. Возможно, сказалось отсутствие Мбаппе, а Жиру уже нет в составе, который часто спасал.

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    До этого Франция выиграла в гостях у Бельгии (2:1) и Израиля (4:1).

    Не сыграют: нет Мбаппе, завершил карьеру в сборной Гризманн.

    Состояние команды: последний матч Франции против Израиля оставил массу вопросов и вызвал шквал критики, поэтому сборная постарается реабилитироваться против Италии. Состав у Дешама по-прежнему топовый, большинство лидеров находятся в отличной форме, а оборона все так же надежна, как и прежде.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Лиги наций Италия выиграла в гостях со счетом 3:1

    • В 2018 году Франция победила в товарищеской встрече (3:1)

    • После пяти туров Италии имеет разницу 12-5, а Франция — 9-5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Италии дают 2,85, а на Францию — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

    Прогноз: несмотря на все сегодняшние проблемы внутри сборной и за ее пределами, Франция все равно остается более мастеровитой командой. У Дешама огромный выбор на каждой позиции, почти все футболисты играют в европейских топ-клубах, чего нельзя сказать об Италии, хотя она заметно прибавила в последнее время.

    Ставка: победа Франции с форой 0 за 1,88.

    Прогноз: также можно добавить более рисковый вариант, Италия будет играть «вторым номером» и способна удержать нужный счет. Ну чем она хуже Израиля?.

    Ставка: ничья за 3,20.

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    Италия — Франция: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Пора Франции подтверждать свой класс
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