17 ноября в Лиге наций А по футболу сыграют Италия и Франция. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Италия

Турнирное положение: после пяти матчей Италия занимает первое место в группе 2 с 13 очками, она уже гарантировала выход в плей-офф.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Лучано Спаллетти выиграла в гостях у Бельгии со счетом 1:0.

Встреча получилась очень упорной, а все решил единственный мяч Сандро Тонали в начале. После него итальянцы стали играть гораздо строже в обороне и уверенно довели матч до победы.

Ранее была домашняя победа над Израилем (4:1) и ничья с Бельгией (2:2).

Не сыграют: все вызванные игроки в строю.

Состояние команды: после Евро-2024 тренерский штаб внес небольшие изменения в состав, поменял тактическую схему, Италия в итоге посвежела и стала более уверенной себе, чем летом. Неспроста сборная лидирует в группе 2 и очень близка к тому, чтобы занять первое место.

Франция

Турнирное положение: сейчас Франция занимает второе место в группе 2 с 10 очками и обеспечила себе выход дальше.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в пятом туре Франция неожиданно потеряла очки против Израиля, сыграв с ним вничью со счетом 0:0. Подопечные Дидье Дешама полностью владели инициативой на поле, но поразить ворота соперника в итоге так и не смогли. Возможно, сказалось отсутствие Мбаппе, а Жиру уже нет в составе, который часто спасал.

До этого Франция выиграла в гостях у Бельгии (2:1) и Израиля (4:1).

Не сыграют: нет Мбаппе, завершил карьеру в сборной Гризманн.

Состояние команды: последний матч Франции против Израиля оставил массу вопросов и вызвал шквал критики, поэтому сборная постарается реабилитироваться против Италии. Состав у Дешама по-прежнему топовый, большинство лидеров находятся в отличной форме, а оборона все так же надежна, как и прежде.

Статистика для ставок

В первом круге Лиги наций Италия выиграла в гостях со счетом 3:1

В 2018 году Франция победила в товарищеской встрече (3:1)

После пяти туров Италии имеет разницу 12-5, а Франция — 9-5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Италии дают 2,85, а на Францию — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: несмотря на все сегодняшние проблемы внутри сборной и за ее пределами, Франция все равно остается более мастеровитой командой. У Дешама огромный выбор на каждой позиции, почти все футболисты играют в европейских топ-клубах, чего нельзя сказать об Италии, хотя она заметно прибавила в последнее время.

Ставка: победа Франции с форой 0 за 1,88.

Прогноз: также можно добавить более рисковый вариант, Италия будет играть «вторым номером» и способна удержать нужный счет. Ну чем она хуже Израиля?.

Ставка: ничья за 3,20.