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    Англия — Ирландия. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу наций 17 ноября 2024 года

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    17 ноября в Лиге наций В по футболу сыграют Англия — Ирландия. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 17 Ноября 2024 года

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    Англия

    Турнирное положение: после пятого тура Англия стала лидером группы 2 с 12 очками.

    Последние матчи: в пятом туре Лиги наций англичане на выезде разгромила Грецию со счетом 3:0. Преимущество в этой игре было подавляющим и подопечные Ли Карсли легко взяли три очка. Голы забивали Олли Уоткинс, Кертис Джонс и еще был автогол со стороны греков.

    Англия — Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над Финляндией (3:1) и поражение дома от Греции (1:2).

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    • Не сыграют: сборная потеряла капитана Гарри Кейна, травмирован Сака.

    Состояние команды: несмотря на дисциплинарные меры в отношении Гарри Кейна, сборная без него выглядела очень солидно против Греции. Заменивший его на острие атаки Уоткинс открыл счет и смотрелся неплохо. Конечно, в Лиге наций В Англии делать нечего. По своему уровню она на голову выше соперников.

    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия идет на третьем месте с 6 очками в группе А и потеряла шансы на выход в плей-офф.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последние матчи: в пятом туре ирландцы победили на своем поле главного аутсайдера Финляндию со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Эван Фергюсон, залечивший наконец все свои болячки. Он поразил ворота соперника в конце первого тайма. Сам же матч получился равным, а финны ничем были не хуже Ирландии.

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    До этого было поражение от Греции (0:2) и победа в гостях над Финляндией (2:1).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: все-таки сейчас Ирландия переживает не лучшие времена, состав у нее откровенно средний, нет ни одной звезды европейского уровня и никто не выступает за топ-клуб. Команда выиграла дважды только у откровенного аутсайдера Финляндии, которая переживает также не лучшие времена и почти не имеет сейчас сильных футболистов.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга Англия уверенно победила со счетом 2:0

    • Товарищеский матч в 2020 году также завершился победой англичан (3:0)

    • Англия набрала 12 очков и имеет разницу 11-3, тогда как Ирландия (6) — 3-9

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,24, а на Ирландию — 14,0, ничью букмекеры оценивают в 6,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

    Прогноз: Англия способна выставить 3-4-й состав, который будет гораздо сильнее Ирландии. Сейчас эти сборные даже сравнивать нет смысла. Англия даже без Кейна очень сильна и в этой встрече будет гораздо более мотивированной, так как захочет остаться на первом месте в группе.

    Ставка: победа Англии с форой -1,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант. Англия способна самостоятельно пробить тотал или с помощью Ирландии.

    Ставка: победа Англии плюс тотал больше 3,5 за 3,10.

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    Англия — Ирландия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Англия согласна только на первое место
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