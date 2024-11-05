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    Забьет ли «Болонья» свой первый гол в этой ЛЧ?

    Болонья — Монако: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.75. 05/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Монако»
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    «Болонья»
    Итальянская «Болонья» на своем поле примет «Монако» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 23:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: По итогам трех проведенных туров итальянская команда набрала лишь один балл и находится на 29 месте в таблице.

    «Болонья» смогла расписать одну мировую и дважды проиграла, голов еще не забивала, а пропустила четыре мяча.

    Болонья — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «сине-красные» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с домашней мировой против донецкого «Шахтера» со счетом 0:0. А в последующих двух матчах данного еврокубка поочередно проиграли с одинаковым результатом по 0:2 на выезде английским «Астон Вилле» и «Ливерпуль». Накануне этой игры они одолели в гостях 2:0 «Кальяри» в рамках чемпионата Италии.

    Не сыграют: Мартин Эрлич и Уссама Эль-Аззузи не помогут своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Болонья» смогла выиграть свой последний проведенный поединок, одержав победы в чемпионате страны. И этой викторией она прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой было два фиаско и три ничьи. Всего же за десять предыдущих встреч с учетом всех турниров коллектив добыл всего две виктории, два раза еще проиграли и расписал аж шесть мировых исходов.

    «Монако»

    Турнирное положение: Данный коллектив в трех поединках текущего розыгрыша ЛЧ набрал семь пунктов и разместился на четвертой строке в таблице.

    «Монако» выиграл два поединка из трех и расписал одну мировую, забил в этих играх девять мячей, а пропустил в свои ворота четыре гола.

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    • Последние матчи: В прошлом туре этого турнира «монегаски» на своем поле разгромили сербскую «Црвену Звезду» со счетом 5:1. В двух же предыдущих игровых днях они одолели в родных стенах саму «Барселону» 2:1 и расписали ничью в Загребе с местным «Динамо» 2:2. В преддверии же данной игры они неожиданно дома уступили аутсайдеру «Анже» 0:1 в рамках чемпионата Франции и идут там на второй строке в таблице.

    Не сыграют: Денис Закария, Эдан Диоп и Фоларин Балоган не сыграют.

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    Состояние команды: «Монако» проиграл свои две последние проведенные игры, оба раза уступив в рамках чемпионата страны — 1:2 «Ницце» и 0:1 «Анже».

    До этой же неудачной серии команда не терпела фиаско на протяжении 14 официальных встреч еще с учетом прошлого сезона. В этот период коллектив три раза сыграл вничью и отпраздновал 11 викторий. А не забивали монегаски только дважды за предыдущие 16 своих поединков.

    Статистика для ставок

    • В текущем сезона «Болонья» все свои пять домашних матчей свела вничью

    • «Монако» в гостях в этом сезоне выиграл три игры из пяти при одном фиаско

    • Между собой эти клубы провели лишь один матч. В прошлом году в товарняке победили монегаски со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 2.65, победа «Болонья» — 2.76, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Болонья» наконец-то проведет свой первый гол в текущем розыгрыше ЛЧ, но и свои ворота на замке сохранить не сможет.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.

    Прогноз: И также еще поставим на то, что «Болонья» будет ближе к победе, ведь в этом сезоне она на своем поле еще не уступала, а «Монако» в своих предыдущих матчах смотрелся неважно.

    Ставка: победа «Болонья» с форой 0 за 1.90.

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    «Болонья» — «Монако»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Болонья» свой первый гол в этой ЛЧ?
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