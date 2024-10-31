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    Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?

    «Рома» — «Торино». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия А, 31 октября 2024 года

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    «Рома»
    31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 22:45 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: римский коллектив откровенно провалил старт нового сезона итальянского чемпионата.

    Команда из Рима сейчас имеет в своем активе 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

    Рома — Торино: коэффициенты букмекеров

    Римляне смогли забить только 9 мячей, а в свои ворота пропустили целых 11.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии крупно проиграла «Фиорентине» (1:5), а до этого уступила «Роме» (0:1).

    Перед этим столичный коллектив сыграл вничью с «Монцей» (1:1) и победил «Венецию» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также «желто-красные» совсем недавно победили киевское «Динамо» (1:0) и проиграли «Эльфсборгу» (0:1) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в составе «волчиц» травмированы Стефан Эль-Шаарави и Алексис Салемакерс. Также дисквалифицирован Марио Эрмосо.

    Состояние команды: «волшебная» в этом сезоне откровенно разочаровывает. «Роме» даже не помогла смена тренера, когда вместо Даниэле Де Росси был назначен Иван Юрич.

    По идее, «Рома» еще должна набрать и подняться вверх по турнирной лестнице, иначе же команду просто не поймут.

    «Наполи»

    Турнирное положение: туринцы же пока что крайне неплохо идут в текущем сезоне.

    В настоящий момент туринский коллектив имеет в своем активе 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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    • Команда из Турина смогла 15 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «быки» переиграли «Комо» (1:0).

    До этого же «гранатовые» уступили «Кальяри» (2:3), «Интеру» (2:3) и «Лацио» (2:3).

    Также «Торино» уже успел вылететь из Кубка Италии, проиграв «Эмполи» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Дуван Сапата, Эмирхан Ильхан, Заннетос Савва и Перр Схюрс.

    Состояние команды: подопечные Паоло Ваноли выступают достаточно неплохо и показывают хороший футбол.

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    Если говорить о перспективах «Торино», то команда должна быть в середине турнирной таблицы. Вряд ли она будет бороться за выживание или еврокубки.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Торино» проиграл 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Рома» победила «Торино» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Торино» — в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются примерно равными коэффициентами — 1.93 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Рома» все же должна вернуться на победную поступь и набрать три очка. Пора римлянам браться за дело.

    Ставка: победа «Ромы» с форой-1 за 2.25.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому и тут, скорее всего, поразят ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.90

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    «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
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