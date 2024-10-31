31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: римский коллектив откровенно провалил старт нового сезона итальянского чемпионата.

Команда из Рима сейчас имеет в своем активе 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

Римляне смогли забить только 9 мячей, а в свои ворота пропустили целых 11.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии крупно проиграла «Фиорентине» (1:5), а до этого уступила «Роме» (0:1).

Перед этим столичный коллектив сыграл вничью с «Монцей» (1:1) и победил «Венецию» (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также «желто-красные» совсем недавно победили киевское «Динамо» (1:0) и проиграли «Эльфсборгу» (0:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: в составе «волчиц» травмированы Стефан Эль-Шаарави и Алексис Салемакерс. Также дисквалифицирован Марио Эрмосо.

Состояние команды: «волшебная» в этом сезоне откровенно разочаровывает. «Роме» даже не помогла смена тренера, когда вместо Даниэле Де Росси был назначен Иван Юрич.

По идее, «Рома» еще должна набрать и подняться вверх по турнирной лестнице, иначе же команду просто не поймут.

«Наполи»

Турнирное положение: туринцы же пока что крайне неплохо идут в текущем сезоне.

В настоящий момент туринский коллектив имеет в своем активе 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Команда из Турина смогла 15 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «быки» переиграли «Комо» (1:0).

До этого же «гранатовые» уступили «Кальяри» (2:3), «Интеру» (2:3) и «Лацио» (2:3).

Также «Торино» уже успел вылететь из Кубка Италии, проиграв «Эмполи» (1:2).

Не сыграют: травмированы Дуван Сапата, Эмирхан Ильхан, Заннетос Савва и Перр Схюрс.

Состояние команды: подопечные Паоло Ваноли выступают достаточно неплохо и показывают хороший футбол.

Если говорить о перспективах «Торино», то команда должна быть в середине турнирной таблицы. Вряд ли она будет бороться за выживание или еврокубки.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Торино» проиграл 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Рома» победила «Торино» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Торино» — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются примерно равными коэффициентами — 1.93 и 1.90 соответственно.

Прогноз: «Рома» все же должна вернуться на победную поступь и набрать три очка. Пора римлянам браться за дело.

Ставка: победа «Ромы» с форой-1 за 2.25.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому и тут, скорее всего, поразят ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.90