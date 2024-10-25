Удинезе
Кальяри
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 13 очков.
Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков по дополнительным показателям, а также опережая зону вылета на семь баллов.
Удинезе — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «Зебры» на чужом поле потерпели поражение от «Милана» (0:1).
Эта неудача стала для фриульцев второй в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: травмированы — Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Санчес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля у них хорошие шансы на успех.
Лоренцо Лукка и Флориан Товен — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.
Команда находится на безопасной 15-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на два очка сразу двух своих ближайших преследователей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «россоблу» на своем поле обыграли «Торино» (3:2).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Оберт, Паволетти, Янкто, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Кальяри» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Словом, у коллектива отличная как для борца за выживание форма, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника.
Рэзван Марин и Роберто Пикколи — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» выиграл
- в трех последних матчах «Кальяри» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Кальяри» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.
- 2.00Карабах — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Крылья Советов — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.91ТНС — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе командыы. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Удинезе».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98