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    Прервет ли «Удинезе» беспроигрышную серию «Кальяри»?

    «Удинезе» — «Кальяри». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Кальяри»
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    Лоренцо Лукка
    25 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Кальяри». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Октября 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 13 очков.

    Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков по дополнительным показателям, а также опережая зону вылета на семь баллов.

    Удинезе — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «Зебры» на чужом поле потерпели поражение от «Милана» (0:1).

    Эта неудача стала для фриульцев второй в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля у них хорошие шансы на успех.

    Лоренцо Лукка и Флориан Товен — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

    Команда находится на безопасной 15-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на два очка сразу двух своих ближайших преследователей.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «россоблу» на своем поле обыграли «Торино» (3:2).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

    Не сыграют: травмированы — Оберт, Паволетти, Янкто, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Кальяри» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Словом, у коллектива отличная как для борца за выживание форма, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

    Рэзван Марин и Роберто Пикколи — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» выиграл

    • в трех последних матчах «Кальяри» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Кальяри» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе командыы. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Удинезе».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98

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    «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Удинезе» беспроигрышную серию «Кальяри»?
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