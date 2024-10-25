25 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Кальяри». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 13 очков.

Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков по дополнительным показателям, а также опережая зону вылета на семь баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «Зебры» на чужом поле потерпели поражение от «Милана» (0:1).

Эта неудача стала для фриульцев второй в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля у них хорошие шансы на успех.

Лоренцо Лукка и Флориан Товен — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

Команда находится на безопасной 15-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на два очка сразу двух своих ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «россоблу» на своем поле обыграли «Торино» (3:2).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Оберт, Паволетти, Янкто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Кальяри» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Словом, у коллектива отличная как для борца за выживание форма, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

Рэзван Марин и Роберто Пикколи — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» выиграл

в трех последних матчах «Кальяри» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Кальяри» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе командыы. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Удинезе».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98