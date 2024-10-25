ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма» «Локомотив»Шикарная развязка, решающая паненка. «Локомотив» выиграл все матчи Кубка России Жозе Моуринью От «Особенного» до «Плаксы»: печальный закат карьеры Моуринью продолжается в «Фенербахче»
    Все новости спорта

    Бретонцы не станут жалеть Кузяева и компанию

    «Ренн» — «Гавр». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Франции 25 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амин Гуири — главная звезда «Ренна»
    25 октября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Ренн» и «Гавр». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 25 Октября 2024 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 21:45 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: после 9 туров «Ренн» располагается лишь на 13-м месте в таблице Лиги 1 с 8 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре бретонцы ушли от поражения в матче с «Брестом» (1:1), сравняв счет в самом конце встречи после точного удара Жоты. «Ренн» играл хуже соперника и вряд ли заслуживал очко.

    Ренн — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение на своем поле от «Монако» (1:2) и от «ПСЖ» (1:3) в гостях.

  • Взошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
  • Имена этих футбольных исполнителей надолго останутся в памяти фанатов английского первенства
  • 22/10/2024

    • Не сыграют: травмированы нападающий Майстер и защитник Остигар, но они не игроки основы.

    Состояние команды: летом из «Ренна» ушло несколько ведущих футболистов и требуется время возместить потери. Пока у главного тренера Жюльена Стефана не всегда это получается. Бретонцы в атаке играют по традиции здорово, а вот сзади не всегда надежны.

    «Гавр»

    Турнирное положение: пока «Гавр» идет на 16-й позиции в таблице французской Лиги 1 с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре команда была разгромлена на своем поле «Лионом» со счетом 0:4. Соперник был на две головы сильнее и заслуженно увез три очка домой. «Гавр» же почти не создал опасных моментов.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого было гостевое поражение от «Бреста» (0:2) и домашее от «Лилля» (0:4).

    Не сыграют: травмированы Эль-Хаджам, Джуджу, Китала, Логбо, Санганте.

    Состояние команды: летом в «Реймс» ушел на повышение Лука Элснер, а вместо него был назначен начинающий специалист Дидье Дигар, который ранее был в системе «Ниццы» и только недавно завершил карьеру. У него пока не очень получается в Лиге 1, и сейчас «Гавр» можно назвать худшей командой чемпионата. Неуютно чувствует себя при нем наш Далер Кузяев, выходящий в основе через раз.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ренн» выиграл в гостях со счетом 1:1

    • Матч на поле бретонцев завершился вничью (2:2)

    • «Гавр» в пяти последних матчах Лиги 1 забил всего один мяч, а «Ренн» поражает ворота соперников на протяжении 4 туров, забив 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 1,55, а на «Гавра» — 6,80, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

    Прогноз: «Ренн» имеет отличный подбор футболистов (Гуири, Бла, Сантамария, Калимуэндо, Гронбек) и не должен испытать в этом матче проблем против потерявшегося пока в этом сезоне «Гавра». Единственное, что может сказаться, это усталость после еврокубков у бретонцев, но скамейка у них довольно длинная и Стефан найдет оптимальный состав.

    Ставка: победа «Ренна» с форой -1 за 1,90.

    Прогноз: «Ренн» является куражной командой, которая никогда не останавливается, а лезет вперед, поэтому команда вполне может совершить и разгром.

    Ставка: победа «Ренна» с форой -2 за 3,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вавринка — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Викингур — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Коболли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штрикер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ренн» — «Гавр»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. Бретонцы не станут жалеть Кузяева и компанию
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры