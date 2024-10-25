25 октября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Ренн» и «Гавр». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: после 9 туров «Ренн» располагается лишь на 13-м месте в таблице Лиги 1 с 8 очками.

Последние матчи: в 8-м туре бретонцы ушли от поражения в матче с «Брестом» (1:1), сравняв счет в самом конце встречи после точного удара Жоты. «Ренн» играл хуже соперника и вряд ли заслуживал очко.

Ранее было поражение на своем поле от «Монако» (1:2) и от «ПСЖ» (1:3) в гостях.

Не сыграют: травмированы нападающий Майстер и защитник Остигар, но они не игроки основы.

Состояние команды: летом из «Ренна» ушло несколько ведущих футболистов и требуется время возместить потери. Пока у главного тренера Жюльена Стефана не всегда это получается. Бретонцы в атаке играют по традиции здорово, а вот сзади не всегда надежны.

«Гавр»

Турнирное положение: пока «Гавр» идет на 16-й позиции в таблице французской Лиги 1 с 6 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре команда была разгромлена на своем поле «Лионом» со счетом 0:4. Соперник был на две головы сильнее и заслуженно увез три очка домой. «Гавр» же почти не создал опасных моментов.

До этого было гостевое поражение от «Бреста» (0:2) и домашее от «Лилля» (0:4).

Не сыграют: травмированы Эль-Хаджам, Джуджу, Китала, Логбо, Санганте.

Состояние команды: летом в «Реймс» ушел на повышение Лука Элснер, а вместо него был назначен начинающий специалист Дидье Дигар, который ранее был в системе «Ниццы» и только недавно завершил карьеру. У него пока не очень получается в Лиге 1, и сейчас «Гавр» можно назвать худшей командой чемпионата. Неуютно чувствует себя при нем наш Далер Кузяев, выходящий в основе через раз.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ренн» выиграл в гостях со счетом 1:1

Матч на поле бретонцев завершился вничью (2:2)

«Гавр» в пяти последних матчах Лиги 1 забил всего один мяч, а «Ренн» поражает ворота соперников на протяжении 4 туров, забив 6 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 1,55, а на «Гавра» — 6,80, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: «Ренн» имеет отличный подбор футболистов (Гуири, Бла, Сантамария, Калимуэндо, Гронбек) и не должен испытать в этом матче проблем против потерявшегося пока в этом сезоне «Гавра». Единственное, что может сказаться, это усталость после еврокубков у бретонцев, но скамейка у них довольно длинная и Стефан найдет оптимальный состав.

Ставка: победа «Ренна» с форой -1 за 1,90.

Прогноз: «Ренн» является куражной командой, которая никогда не останавливается, а лезет вперед, поэтому команда вполне может совершить и разгром.

Ставка: победа «Ренна» с форой -2 за 3,90.