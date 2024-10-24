Кипрский «Пафос» сыграет против немецкого клуба «Хайденхайм» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирная таблица: Кипрский клуб «Пафос» расположился в числе лидеров основного этапа Лиги конференций. Перед вторым туром еврокубка клуб занимает 3 место с 3 набранными очками.

Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Кипра: В чемпионате Кипра «Пафос» занимает 1 место с активом в 19 очков: 6 побед и 1 ничья.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 13 месте в Лиге конференций. «Хайденхайм» после первого тура набрал первые 3 очка.

Последние матчи: «Хайденхайм» с победы стартовал в основном этапе Лиги конференций. В первом туре была обыграна «Олимпия» из Любляны (2:1). В составе победителей голами отметились Ваннер и Бек.

Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, под вопросом участие Ваннера, который также травмировался.

Состояние команды в чемпионате Германии: В немецкой Бундеслиге «Хайденхайм» занимет 9 место, набрав 9 очков: 3 победы и 4 поражения.

Статистика для ставок

«Пафос» выдает победную серию из трёх матчей

«Хайденхайм» проиграл во втором матче подряд

В 2023 «Хайденхайм» и «Пафос» сыграли в контрольной игре (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пафоса» — в 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.88 соответственно.

Прогноз: Обе команды показывают качественный футбол, и всё же уровень немецкого футбола выше кипрского. Можно рискнуть и поставить на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Хайденхайма» с коэффициентом 2.37.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.74.