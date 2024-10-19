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    «Хоффенхайм» быстро вскроет оборону аутсайдера

    «Хоффенхайм» — «Бохум». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Бохум»
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    Андрей Крамарич
    19 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бохум». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» в новом сезоне стартовал крайне неуверенно. Нынче команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хоффенхайм» в среднем забивает более гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 16 мячей.

    Хоффенхайм — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. «Хоффенхайм» не дал себя обыграть «Штутгарту» (1:1).

    При этом «Хоффенхайм» до того в Лиге Европы вчистую переиграл киевское «Динамо» (2:0). А вот немногим ранее команда уступила «Вердеру» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Павел Кадерабек, Гриша Промель — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хоффенхайм» в 6 турах набрал всего лишь 4 очка. При этом нет сомнений, что команде удастся выбраться из опасной зоны.

    Матчи с «Бохумом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Андрей Крамарич на месте, а без него «Хоффенхайм» — не «Хоффенхайм».

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохуму» вновь предстоит сражение за выживание. По итогам 6 туров команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бохум» в текущем чемпионате набрал лишь 1 зачетный балл. При этом в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Дома она уступила «Вольфсбургу» (1:3).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Боруссии» Д (2:4). Да и чуть ранее случилась лишь ничья с «Хольштайном» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Матуш Беро — травмирован.

    Состояние команды: «Бохум» пока твердо стоит на вылет. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.

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    Плюс атака команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 6 мячей.

    При этом «Бохум» не побеждает с начала сентября. Да и подбор игроков у команды, как для Бундеслиги, достаточно скромный.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Аутсайдеру чемпионата за счастье будет разжиться баллом.

    Статистика для ставок

    • «Бохум» в 6 турах добыл всего 1 зачетный балл

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Хоффенхайм» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.53, а победа оппонента — в скромные 4.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 2.75.

    Прогноз: Хозяева явно намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка с первых минут будут действовать агрессивно.

    «Хоффенхайм» явно сильнее аутсайдера, да и фактор Крамарича наверняка поможет команде.

    Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.73

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    «Хоффенхайм» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» быстро вскроет оборону аутсайдера
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