19 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бохум». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» в новом сезоне стартовал крайне неуверенно. Нынче команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» в среднем забивает более гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 16 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. «Хоффенхайм» не дал себя обыграть «Штутгарту» (1:1).

При этом «Хоффенхайм» до того в Лиге Европы вчистую переиграл киевское «Динамо» (2:0). А вот немногим ранее команда уступила «Вердеру» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Павел Кадерабек, Гриша Промель — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хоффенхайм» в 6 турах набрал всего лишь 4 очка. При этом нет сомнений, что команде удастся выбраться из опасной зоны.

Матчи с «Бохумом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Андрей Крамарич на месте, а без него «Хоффенхайм» — не «Хоффенхайм».

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохуму» вновь предстоит сражение за выживание. По итогам 6 туров команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бохум» в текущем чемпионате набрал лишь 1 зачетный балл. При этом в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Дома она уступила «Вольфсбургу» (1:3).

При этом до того команда по всем статьям уступила «Боруссии» Д (2:4). Да и чуть ранее случилась лишь ничья с «Хольштайном» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 14 пропущенных.

Не сыграют: Матуш Беро — травмирован.

Состояние команды: «Бохум» пока твердо стоит на вылет. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.

Плюс атака команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 6 мячей.

При этом «Бохум» не побеждает с начала сентября. Да и подбор игроков у команды, как для Бундеслиги, достаточно скромный.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Аутсайдеру чемпионата за счастье будет разжиться баллом.

Статистика для ставок

«Бохум» в 6 турах добыл всего 1 зачетный балл

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Хоффенхайм» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.53, а победа оппонента — в скромные 4.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 2.75.

Прогноз: Хозяева явно намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка с первых минут будут действовать агрессивно.

«Хоффенхайм» явно сильнее аутсайдера, да и фактор Крамарича наверняка поможет команде.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.73