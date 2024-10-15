В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на своем поле примет Данию. Поединок пройдет 15 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Команда проваливает групповой этап Лиги наций. Швейцария занимает последнее 4-е место в четвертой группе без набранных очков.

Швейцарцы худшие в своей группе по забитым (1 гол) и пропущенным (8) голами. Сборная отстает от 2-й позиции на 6 баллов, шансов вернуться в игру практически нет.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Швейцария проиграла Сербии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого сборная крупно уступила Испании (1:4).

В последних 5-и матчах во всех турнирах у Швейцарии только 1 победа и 4 поражения. За этот период команда забила 4 гола при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Сборная отлично выступила летом этого года на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала. Сейчас Швейцария полностью проваливается в Лиге наций.

Последний раз сборная цеплялась за очки в матчах с Данией в марте этого года. В той встрече команды сыграли вничью (0:0). Сможет ли на сей раз Швейцария зацепиться за результат? Шансы точно есть.

Дания

Турнирное положение: Сборная отлично проводит групповой этап Лиги наций, занимая 2-е место с 6-ю очками в активе. Дания отстает от Испании только на 1 балл.

Основной конкурент датчан в борьбе за 2-ю строчку — сборная Сербии, которая занимает 3-ю позицию с 4 очками.

Последние матчи: В прошлой встрече Дания проиграла Испании со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 79-й минуте. Матчем ранее сборная одолела Сербию (2:0).

В последних 5-и матчах во всех турнирах Дания по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 4 гола при 3-х пропущенных.

Состояние команды: В последнем туре Дания дала осечку, но до этого команда выиграла 2 матча в Лиге наций. Датчане точно могут рассчитывать на выход из группы, но для этого необходимо побеждать.

Дания уже встречалась со Швейцарией в рамках группового этапа Лиги наций. В том матче датчане одолели своего соперника со счетом 2:0.

Статистика для ставок

Швейцария проиграла все матчи в Лиге наций

В последних 3-х матчах Дания проиграла только 1 раз

В последних 5-и встречах Швейцария ни разу не обыграла Данию (3 поражения и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швейцарии — 2.30, победа Дании — 3.30, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды так и не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: Команды точно не будут отсиживаться в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал Дании 1 больше за 2.30.