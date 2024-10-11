11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы в своей группе выглядят явными фаворитами. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Кот-д’Ивуар в двух стартовых турах квалификации разжился 6 очками. Плюс ко всему, в свои ворота команда не пропустила ни разу.

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Последние матчи: минувший тур квалификации ивуарийцы провели успешно. Команда уверенно переиграла Чад (2:0).

При этом чуть ранее ивуарийцы одолели Замбию (2:0). А вот до того команда подписала мировую с Кенией (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграл 4 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Ивуарийцы почти образцово обороняются. При этом в 4 своих последних матчах команда не пропустила ни разу.

Со сьерра-леонцами Кот-д’Ивуар традиционно играет успешно. В 5 последних очных поединками команда выиграла 2 раза при 3 ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны у ворот соперника. Ивуарийцы нынче смотрятся весьма симпатично.

Сьерра-Леоне

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Сьерра-Леоне в 2 поединках квалификации добыла всего 1 очко. При этом команда забила 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Сьерра-леонцы уступили сборной Замбии (2:3).

До того команда не сумела переиграть скромный Чад (0:0). Да и поединок с Буркина-Фасо принес лишь паритет (2:2).

Вообще же, Сьерра-Леоне в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом Сьерра-Леоне имеет проблемы в плане надежности своих тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем скромных соперников.

Имея скромный по именам состав, команда вряд ли вклинится в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Да и ивуарийцев обыгрывать еще не приходилось.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рассчитывать на контратаки. Вот только соперник выглядит куда мощнее.

Статистика для ставок

Кот-д’Ивуар не пропускал в 4 своих последних поединках

Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних матчах

Ивуарийцы еще ни разу не проигрывали сборной Сьерра-Леоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 13.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.24.

Прогноз: Ивуарийцы выглядят на голову сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле.

Номинальные гости выглядят неубедительно, и вряд ли что-то противопоставят фавориту группы.

Ставка: Фора Кот-д’Ивуара -2.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.25