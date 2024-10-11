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    Ивуарийцы разгромят сборную Сьерра-Леоне

    Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне
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    Себастьен Алле
    11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Октября 2024 года

    Кот-д Ивуар

  • ЧМ-2026. Отбор. Африка
    •  Кот-д Ивуар 22:00 Сьерра-Леоне

    Сьерра-Леоне

  • Фритаун
    •

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы в своей группе выглядят явными фаворитами. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Кот-д’Ивуар в двух стартовых турах квалификации разжился 6 очками. Плюс ко всему, в свои ворота команда не пропустила ни разу.

    Кот-д Ивуар — Сьерра-Леоне: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур квалификации ивуарийцы провели успешно. Команда уверенно переиграла Чад (2:0).

    При этом чуть ранее ивуарийцы одолели Замбию (2:0). А вот до того команда подписала мировую с Кенией (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграл 4 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Ивуарийцы почти образцово обороняются. При этом в 4 своих последних матчах команда не пропустила ни разу.

    Со сьерра-леонцами Кот-д’Ивуар традиционно играет успешно. В 5 последних очных поединками команда выиграла 2 раза при 3 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны у ворот соперника. Ивуарийцы нынче смотрятся весьма симпатично.

    Сьерра-Леоне

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Сьерра-Леоне в 2 поединках квалификации добыла всего 1 очко. При этом команда забила 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Сьерра-леонцы уступили сборной Замбии (2:3).

    До того команда не сумела переиграть скромный Чад (0:0). Да и поединок с Буркина-Фасо принес лишь паритет (2:2).

    Вообще же, Сьерра-Леоне в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних поединках.

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    При этом Сьерра-Леоне имеет проблемы в плане надежности своих тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем скромных соперников.

    Имея скромный по именам состав, команда вряд ли вклинится в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Да и ивуарийцев обыгрывать еще не приходилось.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рассчитывать на контратаки. Вот только соперник выглядит куда мощнее.

    Статистика для ставок

    • Кот-д’Ивуар не пропускал в 4 своих последних поединках

    • Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних матчах

    • Ивуарийцы еще ни разу не проигрывали сборной Сьерра-Леоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 13.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.24.

    Прогноз: Ивуарийцы выглядят на голову сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле.

    Номинальные гости выглядят неубедительно, и вряд ли что-то противопоставят фавориту группы.

    Ставка: Фора Кот-д’Ивуара -2.5 за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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    Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы разгромят сборную Сьерра-Леоне
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