Кот-д Ивуар
Сьерра-Леоне
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы в своей группе выглядят явными фаворитами. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Кот-д’Ивуар в двух стартовых турах квалификации разжился 6 очками. Плюс ко всему, в свои ворота команда не пропустила ни разу.
Кот-д Ивуар — Сьерра-Леоне: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации ивуарийцы провели успешно. Команда уверенно переиграла Чад (2:0).
При этом чуть ранее ивуарийцы одолели Замбию (2:0). А вот до того команда подписала мировую с Кенией (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграл 4 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Ивуарийцы почти образцово обороняются. При этом в 4 своих последних матчах команда не пропустила ни разу.
Со сьерра-леонцами Кот-д’Ивуар традиционно играет успешно. В 5 последних очных поединками команда выиграла 2 раза при 3 ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны у ворот соперника. Ивуарийцы нынче смотрятся весьма симпатично.
Сьерра-Леоне
Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем Сьерра-Леоне в 2 поединках квалификации добыла всего 1 очко. При этом команда забила 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Сьерра-леонцы уступили сборной Замбии (2:3).
До того команда не сумела переиграть скромный Чад (0:0). Да и поединок с Буркина-Фасо принес лишь паритет (2:2).
Вообще же, Сьерра-Леоне в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних поединках.
При этом Сьерра-Леоне имеет проблемы в плане надежности своих тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем скромных соперников.
Имея скромный по именам состав, команда вряд ли вклинится в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Да и ивуарийцев обыгрывать еще не приходилось.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рассчитывать на контратаки. Вот только соперник выглядит куда мощнее.
Статистика для ставок
- Кот-д’Ивуар не пропускал в 4 своих последних поединках
- Сьерра-Леоне не побеждала в 3 своих последних матчах
- Ивуарийцы еще ни разу не проигрывали сборной Сьерра-Леоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 13.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.24.
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Прогноз: Ивуарийцы выглядят на голову сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле.
Номинальные гости выглядят неубедительно, и вряд ли что-то противопоставят фавориту группы.
Ставка: Фора Кот-д’Ивуара -2.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.25