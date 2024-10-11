11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Уэльс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Исландия

Турнирное положение: Исландия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала три балла.

Исландия занимает третью позицию, отставая на один пункт от лидера Турции и второго в группе Уэльса, а также на три очка опережая четвертую Черногорию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Турции (1:3).

Перед этим в первом туре группового раунда турнира коллектив в домашних стенах одержал победу над Черногорией с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия потерпела три поражения и выиграла лишь дважды.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, которые, тем не менее, способны одержать победу, особенно на своем поле, хотя им безусловно, будет противостоять непростой соперник.

Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал четыре балла.

Уэльс занимает вторую позицию, уступая по дополнительным показателям лидеру Турции, а также на один балл опережая Исландию и на четыре — Черногорию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграл Черногорию (2:1).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Турцией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Уэльс выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которые, тем не менее, способны если не одержать победу над непростым соперником, то по крайней мере увезти ничью.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Исландия проиграла

в четырех из шести последних матчей Исландии забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.15, успех Исландии — в 2.95.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти последних поединков Исландия не проиграла.

Ставка: Уэльс победит за 2.60