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    Обойдет ли Исландия Уэльс?

    Исландия — Уэльс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига наций, 11 октября 2024 года

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    Бреннан Джонсон (Уэльс)
    11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Уэльс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 11 Октября 2024 года

    Исландия

  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Исландия

    Турнирное положение: Исландия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала три балла.

    Исландия занимает третью позицию, отставая на один пункт от лидера Турции и второго в группе Уэльса, а также на три очка опережая четвертую Черногорию.

    Исландия — Уэльс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Турции (1:3).

    Перед этим в первом туре группового раунда турнира коллектив в домашних стенах одержал победу над Черногорией с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия потерпела три поражения и выиграла лишь дважды.

    Это говорит о не лучшей форме хозяев, которые, тем не менее, способны одержать победу, особенно на своем поле, хотя им безусловно, будет противостоять непростой соперник.

    Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Уэльс

    Турнирное положение: Уэльс после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал четыре балла.

    Уэльс занимает вторую позицию, уступая по дополнительным показателям лидеру Турции, а также на один балл опережая Исландию и на четыре — Черногорию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграл Черногорию (2:1).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Турцией (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Уэльс выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которые, тем не менее, способны если не одержать победу над непростым соперником, то по крайней мере увезти ничью.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Исландия проиграла

    • в четырех из шести последних матчей Исландии забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.15, успех Исландии — в 2.95.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти последних поединков Исландия не проиграла.

    Ставка: Уэльс победит за 2.60

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    Исландия — Уэльс: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Исландия Уэльс?
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