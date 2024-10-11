Исландия
Уэльс
Исландия
Турнирное положение: Исландия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала три балла.
Исландия занимает третью позицию, отставая на один пункт от лидера Турции и второго в группе Уэльса, а также на три очка опережая четвертую Черногорию.
Исландия — Уэльс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Турции (1:3).
Перед этим в первом туре группового раунда турнира коллектив в домашних стенах одержал победу над Черногорией с результатом 2:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия потерпела три поражения и выиграла лишь дважды.
Это говорит о не лучшей форме хозяев, которые, тем не менее, способны одержать победу, особенно на своем поле, хотя им безусловно, будет противостоять непростой соперник.
Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Уэльс
Турнирное положение: Уэльс после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал четыре балла.
Уэльс занимает вторую позицию, уступая по дополнительным показателям лидеру Турции, а также на один балл опережая Исландию и на четыре — Черногорию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграл Черногорию (2:1).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Турцией (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Уэльс выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которые, тем не менее, способны если не одержать победу над непростым соперником, то по крайней мере увезти ничью.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Исландия проиграла
- в четырех из шести последних матчей Исландии забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.15, успех Исландии — в 2.95.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти последних поединков Исландия не проиграла.
Ставка: Уэльс победит за 2.60