В рамках 3-го тура третьего этапа отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Узбекистана на своем поле примет Иран. Поединок пройдет 10 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Узбекистан

Турнирное положение: Сборная очень уверенно стартовала на групповом этапе азиатской квалификации ЧМ-2026 (третий этап). Узбекистан занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе.

Сборная набрала максимум баллов на старте квалификации. К тому же, во 2-м этапе отбора Узбекистан также выглядел очень хорошо.

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Последние матчи: В прошлом туре квалификации сборная обыграла Кырзызстан со счетом 3:2, забив победный гол на 72-й минуте. До этого Узбекистан одолел Северную Корею (1:0).

У сборной продолжается беспроигрышная серия в квалификации, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период Узбекистан 5 раз победил и однажды сыграл вничью, забив в этих встречах 12 голов.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Узбекистан истыпал проблемы с Кыргызстаном в последнем матче, но по итогу победил. К слову, на своем поле сборная действует очень уверенно.

В сборной Узбекистана выступает нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который еще не стал основным игроком национальной команды. В 8-и встречах квалификации игрок отметился 1 результативной передачей.

Иран

Турнирное положение: Иран ведет борьбу с Узбекистаном за 1-е место в группе А азиатской квалификации ЧМ-2026. Сборная также набрала 6 очков из 6-и возможных.

Стоит отметить, что у Ирана также имеется беспроигрышная серия и отличная оборона. В последнее время сборная пропускает крайне мало.

Последние матчи: В прошлой встрече Иран обыграл ОАЭ со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте. До этого сборная одолела Кыргызстан (1:0).

В последних 6-и матчах квалификации Иран 5 раз выиграл и однажды сыграл вничью. За этот период сборная забила 12 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: Иран отличается удачной игрой в обороне. К тому же, у команды есть лидер, который точно сможет помочь. Нападающий Сердар Азмун за 7 матчей квалификации забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

В последней очной встрече Иран сыграл вничью с Узбекистаном со счетом 0:0. К тому же, за последние 5 матчей сборная трижды обыгрывала своего соперника.

Статистика для ставок

Иран не пропустил ни одного гола за последние 3 матча

В последних 5-и очных встречах Иран трижды обыгрывал Узбекистан

Иран выиграл все последние 5 матчей на чужом поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирана — 2.40, победа Узбекистана — 3.40, ничья — 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды будут играть аккуратно и на результат. Прогнозируем ничейный результат.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: Обе команды стабильно забивают в последних матчах.

Ставка: Обе забьют за 2.05.