ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги
    Все новости спорта

    Сможет ли Иран продлить победную серию?

    Узбекистан — Иран. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Узбекистана Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Иран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун — нападающий сборной Ирана
    В рамках 3-го тура третьего этапа отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Узбекистана на своем поле примет Иран. Поединок пройдет 10 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Вторая лига 12 Октября 2024 года

    Уимблдон

  • Англия. Вторая лига
    •  Уимблдон 17:00 Карлайл Юнайтед

    Карлайл Юнайтед

  • Англия. Вторая лига
    •

    Узбекистан

    Турнирное положение: Сборная очень уверенно стартовала на групповом этапе азиатской квалификации ЧМ-2026 (третий этап). Узбекистан занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе.

    Сборная набрала максимум баллов на старте квалификации. К тому же, во 2-м этапе отбора Узбекистан также выглядел очень хорошо.

    Уимблдон — Карлайл Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.773.504.00СтавкиVIP
    •

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации сборная обыграла Кырзызстан со счетом 3:2, забив победный гол на 72-й минуте. До этого Узбекистан одолел Северную Корею (1:0).

    У сборной продолжается беспроигрышная серия в квалификации, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период Узбекистан 5 раз победил и однажды сыграл вничью, забив в этих встречах 12 голов.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Узбекистан истыпал проблемы с Кыргызстаном в последнем матче, но по итогу победил. К слову, на своем поле сборная действует очень уверенно.

    В сборной Узбекистана выступает нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который еще не стал основным игроком национальной команды. В 8-и встречах квалификации игрок отметился 1 результативной передачей.

    Иран

    Турнирное положение: Иран ведет борьбу с Узбекистаном за 1-е место в группе А азиатской квалификации ЧМ-2026. Сборная также набрала 6 очков из 6-и возможных.

    Стоит отметить, что у Ирана также имеется беспроигрышная серия и отличная оборона. В последнее время сборная пропускает крайне мало.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Зане может вернуться в АПЛ, Адейеми заменит Салаха в «Ливерпуле», «Реал» ищет замену Карвахалю
  • 07/10/2024

    • Последние матчи: В прошлой встрече Иран обыграл ОАЭ со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте. До этого сборная одолела Кыргызстан (1:0).

    В последних 6-и матчах квалификации Иран 5 раз выиграл и однажды сыграл вничью. За этот период сборная забила 12 голов при 2-х пропущенных.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Иран отличается удачной игрой в обороне. К тому же, у команды есть лидер, который точно сможет помочь. Нападающий Сердар Азмун за 7 матчей квалификации забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    В последней очной встрече Иран сыграл вничью с Узбекистаном со счетом 0:0. К тому же, за последние 5 матчей сборная трижды обыгрывала своего соперника.

    Статистика для ставок

    • Иран не пропустил ни одного гола за последние 3 матча

    • В последних 5-и очных встречах Иран трижды обыгрывал Узбекистан

    • Иран выиграл все последние 5 матчей на чужом поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирана — 2.40, победа Узбекистана — 3.40, ничья — 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды будут играть аккуратно и на результат. Прогнозируем ничейный результат.

    Ставка: Ничья за 2.95.

    Прогноз: Обе команды стабильно забивают в последних матчах.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Андреева — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Узбекистан — Иран: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Иран продлить победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры