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    «Челси» не заметит «лесников»

    Челси — Ноттингем Форест: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 06.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ноттингем Форест»
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    6 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 16:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» в нынешнем сезоне явно поборются за попадание в топ-4. На данный момент команда находится как раз на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Челси» в 6 матчах настрелял 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 голов.

    Челси — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда добыла три очка. Встреча с «Брайтоном» завершилась викторией (4:2).

    А вот после того «Челси» в Лиге конференций переиграл «Гент» (4:2). Да и поединок с «Барроу» в Кубке английской лиги завершился убедительной викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки отличились 17 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Рис Джеймс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: подопечные Энцо Марески сейчас несутся! Да и в 4 своих последних поединках лондонцы отгружали в ворота соперников не менее 3 мячей.

    Поединки против «лесников» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Челси» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что команда Марески будет максимально активно атаковать. Да и результативность лондонцев в последних матчах впечатляет.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала относительно неплохо.

    Причем «Ноттингем Форест» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 9 очков. При этом «лесники» пребывают на 10 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела коллизию. «Ноттингем Форест» минимально уступил «Фулхэму».

    До того команда расписала паритет с «Брайтоном» (2:2). А вот победа над «Ливерпулем» (1:0) стала приятным откровением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Данило — травмирован.

    Состояние команды: «Форест» довольно крепки, однако не блещут пресловутой стабильностью. «Лесники» в среднем забивают аккурат гол за матч.

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    При этом «Ноттингем Форест» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и грандов команда точно не боится!

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 6 матчах чемпионата в ее воротах побывало всего 5 мячей.

    Очевидно, что номинальные гости планируют действовать осторожно. Главной их задачей будет сдерживание атак лондонцев.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Челси» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Аристократы» выиграли в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.35.

    Прогноз: Лондонцы явно постараются продлить свой успешный сериал.

    «Челси» нынче выглядит весьма прилично, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» не заметит «лесников»
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