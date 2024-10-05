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    «Монако» не отпустит «ПСЖ» в отрыв

    «Ренн» — «Монако». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монако»
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    «Монако»
    В субботу, 5 октября, в 7-м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поел сыграет против «Монако». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Октября 2024 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал лишь на десятой строке в таблице Лиги 1 и пролетел мимо еврокубков.

    В новом же чемпионате Франции «Ренн» после шести туров набрал семь баллов и идет на десятой строке. У клуба две виктории, три фиаско и одна мировая, разница мячей — 10:9.

    Ренн — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре бретонцы потерпли поражение в Париже от «ПСЖ» со счетом 1:3, а перед этим они на своем поле расписали мировую с «Лансом» 1:1 и разгромили «Монпелье» со счетом 3:0, а еще ранее потерпели два фиаско подряд, проиграв в гостях 1:3 «Страсбуру» и 1:2 «Реймсу».

    Не сыграют: Доган Алемдар пребывает в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: Новый сезон «Ренн» начал с победы над «Лионом» на своем поле со счетом 3:0. После этого коллектив проиграл два поединка, но оба раза на выезде. После этого выдал 2-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победил и расписал одну мировую, которую прервал в прошлом туре фиаско от «ПСЖ». Отметим, что «красно-черные» неизменно забивали в каждой игре сезона и дважды сохранили свои ворота на замке.

    «Монако»

    Турнирное положение: Клуб из Княжества прошлый чемпионат закончил на второй строке, проиграв много победителю.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 «Монако» на данный момент делит первую строку с «ПСЖ», имея по 16 баллов в активе. У коллектива пять выигрышей и одна ничья, разница мячей — 12:3.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад монегаски в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов в Загребе расписал мировую 2:2 с местным «Динамо», уступая по ходу поединка 0:2. А до этого они выиграли четыре встречи кряду с учетом всех турниров. В двух предыдущих турах чемпионата Франции они на своем поле одолели 3:1 «Гавр» и 2:1 «Монпелье».

    Не сыграют: Мамаду Кулибали и Эдан Диоп не примут участие в этом поединке.

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    Состояние команды: Сейчас у «Монако» 11-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, которая длится еще с прошлого сезона. За это время команда две игры завершила мировыми исходами добилась аж девяти выигрышей. А забивная серия команды состоит из 12 встреч подряд. В четырех же своих предыдущих поединках коллектив неизменно забивали пропускал.

    Статистика для ставок

    • Монегаски обыграли «Ренн» в прошлом сезоне дважды — 1:0 и 2:1

    • «Монако» выиграл у «Ренна» в пяти из семи предыдущих очных играх при одном проигрыше

    • В восьми из десяти последних очных противостояний данных команд приносили обмен голами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 2.55, победа «Ренна» — 2.77, ничья — 3.83.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.29 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ждем обмена голами и верхового исхода, так как эти клубы очень результативно играют в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

    Прогноз: Также еще сделаем ставку на победу «Монако» с 0 форой, ведь монегаски клуб традиционно сильно играют против «Ренна».

    Ставка: победа «Монако» с форой (0) за 1.90.

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    «Ренн» — «Монако»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. «Монако» не отпустит «ПСЖ» в отрыв
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