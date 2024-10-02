2 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Донецк на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шахтер»

Турнирное положение: «Шахтер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на выезде очки с «Болоньей» (0:0), что можно назвать благоприятным исходом.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура украинского первенства «Шахтер» на выезде сыграла вничью с «Вересом» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи поединков находится лишь на четвертой позиции, отставая от лидера «Динамо» на шесть баллов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на украинскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, «Шахтер» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

С такой формой дончанам, возможно, и будет сложно победить, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на ничью при поддержке своих болельщиков.

Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на своем поле очки с «Арсеналом» (0:0), что можно назвать неплохим результатом.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на чужом поле сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

Коллектив в своем национальном первенстве занимает 12-ю строчку, на три очка отставая от зоны еврокубков, а также на столько же баллов опережая зону вылета.

Не сыграют: травмированы — Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

С такой формой бергамаскам будет непросто выиграть, особенно на чужом поле против непростого соперника, тем не менее, они все же превосходят его в классе.

Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Шахтер» не проиграл

в трех из шести последних матчей «Аталанта» проиграла

в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Шахтера» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В двух последних домашних играх они и вовсе победили.

Между тем, гости не выиграли в пяти из шести последних своих матчей.

Ставка: «Шахтер» не проиграет за 2.28.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80