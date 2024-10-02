Шахтёр Д
Аталанта
«Шахтер»
Турнирное положение: «Шахтер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).
Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на выезде очки с «Болоньей» (0:0), что можно назвать благоприятным исходом.
Шахтёр Д — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура украинского первенства «Шахтер» на выезде сыграла вничью с «Вересом» (1:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи поединков находится лишь на четвертой позиции, отставая от лидера «Динамо» на шесть баллов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на украинскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, «Шахтер» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
С такой формой дончанам, возможно, и будет сложно победить, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на ничью при поддержке своих болельщиков.
Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф.
Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на своем поле очки с «Арсеналом» (0:0), что можно назвать неплохим результатом.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на чужом поле сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.
Коллектив в своем национальном первенстве занимает 12-ю строчку, на три очка отставая от зоны еврокубков, а также на столько же баллов опережая зону вылета.
Не сыграют: травмированы — Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
С такой формой бергамаскам будет непросто выиграть, особенно на чужом поле против непростого соперника, тем не менее, они все же превосходят его в классе.
Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Шахтер» не проиграл
- в трех из шести последних матчей «Аталанта» проиграла
- в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Шахтера» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В двух последних домашних играх они и вовсе победили.
Между тем, гости не выиграли в пяти из шести последних своих матчей.
Ставка: «Шахтер» не проиграет за 2.28.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.80