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    «Шахтер» и «Аталанта» поделят очки?

    «Шахтер» — «Аталанта». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Аталанта»
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    Адемола Лукман («Аталанта»)
    2 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Донецк на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 19:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на выезде очки с «Болоньей» (0:0), что можно назвать благоприятным исходом.

    Шахтёр Д — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура украинского первенства «Шахтер» на выезде сыграла вничью с «Вересом» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи поединков находится лишь на четвертой позиции, отставая от лидера «Динамо» на шесть баллов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на украинскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, «Шахтер» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    С такой формой дончанам, возможно, и будет сложно победить, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на ничью при поддержке своих болельщиков.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью, поделив на своем поле очки с «Арсеналом» (0:0), что можно назвать неплохим результатом.

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  • 21/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на чужом поле сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает 12-ю строчку, на три очка отставая от зоны еврокубков, а также на столько же баллов опережая зону вылета.

    Не сыграют: травмированы — Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    С такой формой бергамаскам будет непросто выиграть, особенно на чужом поле против непростого соперника, тем не менее, они все же превосходят его в классе.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Шахтер» не проиграл

    • в трех из шести последних матчей «Аталанта» проиграла

    • в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Шахтера» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В двух последних домашних играх они и вовсе победили.

    Между тем, гости не выиграли в пяти из шести последних своих матчей.

    Ставка: «Шахтер» не проиграет за 2.28.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80

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    «Шахтер» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. «Шахтер» и «Аталанта» поделят очки?
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