26 сентября в 5-м туре немецкой Бундеслиги «Хольштайн» Киль на своем поле примет «Айнтрахт» из Франкфурта. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: Прошлый сезон коллектив из Киля провел во второй Бундеслиге, где финишировал вторым и получил прямой билет в элиту.

В первой же Бундеслиге «Хольштайн» пока набрал лишь балл и находится в подвале таблицы, проиграв три игры при одной ничьей с общим счетом 5:13.

Последние матчи: Стартовали «аисты» в новом сезоне с гостевой победы над «Алеманией» Ахен со счетом 3:2 в 1/32 финала Кубка страны. После этого они проиграли последующие три матча, которые пришлись на Бундеслигу, уступив на выезде «Хоффенхайму» 3:2 и на своей территории «Вольфсбургу» 0:2 и мюнхенской «Баварии» 1:6. И только в прошлом туре они набрали первые очки, сыграв вничью в гостях с «Бохумом» 2:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Хольштайн» после возвращения в элиту сперва проиграл первые три проведенные игры, пропуская в каждом поединке минимум два гола. После этого коллектив расписал результативную мировую. Сотоит отметить, что до этого же команда потерпела только одно фиаско за 12 поединков. Но все эти матчи пришлись на игры второй Бундеслиги и Кубка страны.

«Бавария»

Турнирное положение: Клуб из Франкфурта в прошлом сезоне финишировал на шестой строке, но много проиграл пятой, которая давала билет в ЛЧ.

В новом же розыгрыше Бундеслиги «Айнтрахт» набрал в пяти играх девять баллов и делит второе место еще с двумя командами. У него три выигрыша и один проигрыш, разница мячей — 7:4.

Последние матчи: Начали сезон «орлы» с крупной победы в Кубке страны над командой из второй лиги 4:1. В первом туре чемпионата они проиграли 0:2 в Дортмунде «Боруссии», после чего выиграли последующие три матча первенства, одолев 3:1 «Хоффенхайм», 2:1 «Вольфсбург» и 2:0 «Боруссию» М. А несколько дней тому назад они на старте основного этапе ЛЕ дома расписали мировую с чешской «Викторией» — 3:3.

Не сыграют: Кевин Трапп, Мехди Луне, Оскар Хойлунд и Марио Гётце пропустят этот поединок.

Состояние команды: «Айнтрахт» вышел победителем из своих трех предыдущих встреч в рамках Бундеслиги. А вот до этой серии в чемпионате он не побеждал на протяжении пяти игр еще с учетом прошлого сезона, проиграв за это время трижды при двух мировых исходах. А в 11 предыдущих поединках во всех турнирах команда только в одном случае уходила с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не встречались

«Хольштайн» проиграл обе домашние игры в этом розыгрыше Бундеслиги

«Айнтрахт» в гостях в текущем чемпионате раз выиграли и раз уступил

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Айнтрахта» — 1.77, победа «Хольштайна» — 4.46, ничья — 4.43.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.58 соответственно.

Прогноз: Обе команды в этом сезоне немало забивают, но и не мало пропускают. Поэтому от их очной встречи вполне можно ждать обмена голами и верхового исхода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.81.

Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на непроигрыш хозяев, ведь «Айнтрахт» накануне провел матч в ЛЕ и наверняка полностью не успеет восстановиться.

Ставка: 1Х 2.12.