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    Ростов — Динамо Махачкала: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Динамо» Махачкала
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    22 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: сейчас «Ростов» располагается на 7-м месте в таблице РПЛ с 11 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата было поражение в гостях от «Краснодара» (0:2) Игра получилась абсолютно равной, что признали оба тренера после матча, но сказался фактор Сперцяна, который оформил дубль.

    Ростов — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1), а ранее в РПЛ также дома был сильнее «Факела» (4:1).

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    • Не сыграют: травмированы Комличенко, Комаров и Миронов.

    Состояние команды: в атаке «Ростов» выглядит более чем прилично, но в обороне часто допускает ошибки, не всегда надежно играют и вратари (Одоевский, Ятимов). Очень сильно прибавил в этом сезоне форвард Голенков, настоящим лидером стал Роналдо, на подходе из лазарета Мохеби.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева идет на девятом месте в таблице РПЛ, что очень неплохо для дебютанта элитного дивизиона.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 8-м туре «Динамо» Махачкала на своем поле сыграла вничью со «Спартаком» (1:1). Пропустив первыми, бело-голубые смогли довольно быстро отыграться и удержать ничейный исход.

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    В Кубке России «Динамо» Мх уступило московскиим одноклубникам в серии пенальти, а ранее в чемпионате сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

    Не сыграют: основные игроки в строю.

    Состояние команды: при Биджиеве все-таки команда играет в более атакующей манере, чем при прежних тренерах (Бердыеве, Алексиче). Приобретения качественных легионеров дали не только глубину состава, но повысили общекомандное мастерство, поэтому матчи против махачкалинцев ни для кого не будут легкой прогулкой.

    Статистика для ставок

    • В этом году в товарищеском матче «Ростов» был сильнее со счетом 3:1

    • После 8 матчей у «Ростова» 11 очков и разница 13-15

    • «Динамо» имеет 9 очков и разницу 4-7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,58, а на «Динамо Мх» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: несмотря на то, что махачкалинское «Динамо» часто играет в довольно закрытый футбол, матч должен получиться ярким и результативным. «Ростов» на своем поле не дает скучать никому, в атаке у команды все хорошо, да и к тому же появился выбор у Карпина после опустевшего лазарета. «Динамо» же отлично использует стандарты и контратаки, которых будет вдоволь, надо лишь реализовать моменты.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2,0.

    Прогноз: можно попробовать рискнуть и взять, что будет забито много голов. «Ростов» часто в этом сезоне выдает результативные матчи.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 4,0.

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    «Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют ярким футболом
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