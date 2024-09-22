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    «Брест» — «Тулуза». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Тулуза»
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    «Тулуза»
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Тулуза». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:00 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» начал чемпионат не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 они набрал лишь 3 очка.

    При этом «Брест» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы. Да и пропустила команда уже 10 мячей.

    Брест — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур не принес команде зачетных баллов. «Брест» по всем статьям уступил ПСЖ (1:3).

    После того команда в Лиге чемпионов сумела переиграть «Штурм» (2:1). А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. Причем в этих поединках «Брест» настрелял 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Брест» испытывает сложности в плане надежности тылов. Команде явно не хватает стабильности.

    Поединки против «Тулузы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Брест» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и «Тулузе» она не проигрывает уже 11 лет.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» в новом чемпионате стартовал на своем уровне. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тулуза» в 4 матчах забила всего 4 мяча. Да и в свои ворота команда пропустила ровно столько же.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. «Тулуза» не оставила шансов «Гавру» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Марселю» (1:3). А вот поединок с «Ниццей» принес ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» разжилась одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тулуза» способна дать бой кому угодно. Да и подняться на пару строчек вверх команде точно по силам.

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    При этом «Тулуза» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и последняя виктория явно прибавила положительных эмоций.

    В прошлом сезоне «Тулуза» добыла всего 1 балл в 2 матчах с «Брестом». На выезде команда добыла ничью (1:1), а вот дома уступила (0:3).

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Брест» уже 11 лет не проигрывает «Тулузе»

    • «Тулуза» в среднем забивает гол за матч

    • «Брест» в среднем пропускает более 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит будут активны в атаке.

    «Брест» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Тулуза» способна прибавить.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Брест» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
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