22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Тулуза». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» начал чемпионат не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 они набрал лишь 3 очка.

При этом «Брест» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы. Да и пропустила команда уже 10 мячей.

Последние матчи: минувший тур не принес команде зачетных баллов. «Брест» по всем статьям уступил ПСЖ (1:3).

После того команда в Лиге чемпионов сумела переиграть «Штурм» (2:1). А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. Причем в этих поединках «Брест» настрелял 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Брест» испытывает сложности в плане надежности тылов. Команде явно не хватает стабильности.

Поединки против «Тулузы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Брест» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и «Тулузе» она не проигрывает уже 11 лет.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» в новом чемпионате стартовал на своем уровне. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» в 4 матчах забила всего 4 мяча. Да и в свои ворота команда пропустила ровно столько же.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. «Тулуза» не оставила шансов «Гавру» (2:0).

До того команда по всем статьям уступила «Марселю» (1:3). А вот поединок с «Ниццей» принес ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» разжилась одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тулуза» способна дать бой кому угодно. Да и подняться на пару строчек вверх команде точно по силам.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и последняя виктория явно прибавила положительных эмоций.

В прошлом сезоне «Тулуза» добыла всего 1 балл в 2 матчах с «Брестом». На выезде команда добыла ничью (1:1), а вот дома уступила (0:3).

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.

Статистика для ставок

«Брест» уже 11 лет не проигрывает «Тулузе»

«Тулуза» в среднем забивает гол за матч

«Брест» в среднем пропускает более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит будут активны в атаке.

«Брест» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Тулуза» способна прибавить.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00