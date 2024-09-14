14 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Ювентус». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам трех туров находится в верхней половине таблицы, занимая седьмую позицию.

Команда набрала пять очков и отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, лишь на один пункт.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Болоньей» (1:1).

Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Фаццини, Белардинелли, Журковски, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива неплохие результаты, а фактор своего поля может помочь ему пусть и не победить, то по крайней мере не проиграть.

Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.

Команда находится на второй позиции, уступая лидеру «Интеру», у которого столь же баллов, даже не по разнице мячей (она одинакова) по забитым мячам.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ромой» со счетом 0:0.

Эта ничья прервала победную мини-серию «Старой Синьоры» в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Консейсау, Милик, дисквалифицирован — Погба.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными и прошли в рамках Серии А, «Ювентус» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме гостей, тем не менее, хорошие результаты соперника не обещают «бьянконери» хорошей жизни и легкой игры.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Эмполи» не проиграл

в четырех последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.60, победа «Эмполи» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В 10 последних домашних поединках они уступили своим соперникам лишь раз.

При этом в четырех из шести последних своих матчей гости не выиграли.

Ставка: «Эмполи» не проиграет за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в двух из четырех их последних матчей было именно так.

Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95