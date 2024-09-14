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    Удержится ли «Ювентус» на втором месте?

    Эмполи — Ювентус: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.14

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Ювентус». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 19:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам трех туров находится в верхней половине таблицы, занимая седьмую позицию.

    Команда набрала пять очков и отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, лишь на один пункт.

    Эмполи — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Болоньей» (1:1).

    Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Фаццини, Белардинелли, Журковски, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Словом, у коллектива неплохие результаты, а фактор своего поля может помочь ему пусть и не победить, то по крайней мере не проиграть.

    Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.

    Команда находится на второй позиции, уступая лидеру «Интеру», у которого столь же баллов, даже не по разнице мячей (она одинакова) по забитым мячам.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ромой» со счетом 0:0.

    Эта ничья прервала победную мини-серию «Старой Синьоры» в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Консейсау, Милик, дисквалифицирован — Погба.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными и прошли в рамках Серии А, «Ювентус» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, тем не менее, хорошие результаты соперника не обещают «бьянконери» хорошей жизни и легкой игры.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Эмполи» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.60, победа «Эмполи» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В 10 последних домашних поединках они уступили своим соперникам лишь раз.

    При этом в четырех из шести последних своих матчей гости не выиграли.

    Ставка: «Эмполи» не проиграет за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в двух из четырех их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95

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    «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ювентус» на втором месте?
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