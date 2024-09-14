Эмполи
Ювентус
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» по итогам трех туров находится в верхней половине таблицы, занимая седьмую позицию.
Команда набрала пять очков и отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, лишь на один пункт.
Эмполи — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Болоньей» (1:1).
Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.
Не сыграют: травмированы — Фаццини, Белардинелли, Журковски, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Словом, у коллектива неплохие результаты, а фактор своего поля может помочь ему пусть и не победить, то по крайней мере не проиграть.
Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.
Команда находится на второй позиции, уступая лидеру «Интеру», у которого столь же баллов, даже не по разнице мячей (она одинакова) по забитым мячам.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ромой» со счетом 0:0.
Эта ничья прервала победную мини-серию «Старой Синьоры» в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Консейсау, Милик, дисквалифицирован — Погба.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными и прошли в рамках Серии А, «Ювентус» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это говорит о хорошей форме гостей, тем не менее, хорошие результаты соперника не обещают «бьянконери» хорошей жизни и легкой игры.
Душан Влахович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Эмполи» не проиграл
- в четырех последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.60, победа «Эмполи» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В 10 последних домашних поединках они уступили своим соперникам лишь раз.
При этом в четырех из шести последних своих матчей гости не выиграли.
Ставка: «Эмполи» не проиграет за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в двух из четырех их последних матчей было именно так.
Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95