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    Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?

    Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хайденхайм»
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    «Хайденхайм»
    13 сентября в третьем туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Хайденхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Сентября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: дортмундский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне.

    «Шмели» в первых двух турах набрали четыре очка и идут на четвертом месте в турнирной таблице.

    Боруссия Д — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Дортмундцы смогли два раза поразить ворота соперника, а в свои еще не пропускали.

    Последние матчи: в прошлом матче «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» (0:0), а до этого переиграла «Айнтрахт» (2:0).

    Перед этим «желто-черные» разгромили «Феникс Любек» (4:1) в Кубке Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы Ян Коуту, Серу Гирасси и Кьель Ветьен, а также дисквалифицирован Нико Шлоттербек.

    Состояние команды: старт команды Нури Шахина выдался неоднозначным. Команда выступает крайне нестабильно.

    Судя по всему, «Боруссия» только входит в сезон. Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов точно должен бороться за топ-3 в чемпионате Германии.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц пока что является главным открытием нового сезона Бундеслиги.

    В настоящий момент восьмая команда прошлого сезона имеет в своем активе шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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    • Хайденхаймцы смогли шесть раз забить и ни разу не пропустили.

    Последние матчи: в первых турах «Хайденхайм» переиграл «Санкт-Паули» (2:0) и «Аугсбург» (4:0).

    Также подопечные Франка Шмидта победили «Виллинген» (4:0) в Кубке страны.

    Помимо этого, немецкая команда прошла «Хеккен» (2:1, 3:2) и пробилась в групповой этап Лиги конференций.

    Не сыграют: травмированы Томас Келлер и Юлиан Нойхаус.

    Состояние команды: «Хайденхайм» пребывает в потрясающей форме, о чем и говорят результаты матчей.

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    Если так пойдет и дальше, то команда будет грозной силой и будет претендовать на место в зоне Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей

    • «Боруссия» не проигрывает на протяжении трех официальных матчей

    • В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Хайденхайма» — в 8.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

    Прогноз: команды в этом сезоне не пропускают, поэтому думается, что и тут могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.45.

    Прогноз: рискнем и спрогнозируем, что команды продолжат между собой играть вничью.

    Ставка: ничья за 5.30.

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    «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?
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