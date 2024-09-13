Боруссия Д
Хайденхайм
«Боруссия» Д
Турнирное положение: дортмундский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне.
«Шмели» в первых двух турах набрали четыре очка и идут на четвертом месте в турнирной таблице.
Боруссия Д — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Дортмундцы смогли два раза поразить ворота соперника, а в свои еще не пропускали.
Последние матчи: в прошлом матче «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» (0:0), а до этого переиграла «Айнтрахт» (2:0).
Перед этим «желто-черные» разгромили «Феникс Любек» (4:1) в Кубке Германии.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы Ян Коуту, Серу Гирасси и Кьель Ветьен, а также дисквалифицирован Нико Шлоттербек.
Состояние команды: старт команды Нури Шахина выдался неоднозначным. Команда выступает крайне нестабильно.
Судя по всему, «Боруссия» только входит в сезон. Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов точно должен бороться за топ-3 в чемпионате Германии.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц пока что является главным открытием нового сезона Бундеслиги.
В настоящий момент восьмая команда прошлого сезона имеет в своем активе шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Хайденхаймцы смогли шесть раз забить и ни разу не пропустили.
Последние матчи: в первых турах «Хайденхайм» переиграл «Санкт-Паули» (2:0) и «Аугсбург» (4:0).
Также подопечные Франка Шмидта победили «Виллинген» (4:0) в Кубке страны.
Помимо этого, немецкая команда прошла «Хеккен» (2:1, 3:2) и пробилась в групповой этап Лиги конференций.
Не сыграют: травмированы Томас Келлер и Юлиан Нойхаус.
Состояние команды: «Хайденхайм» пребывает в потрясающей форме, о чем и говорят результаты матчей.
Если так пойдет и дальше, то команда будет грозной силой и будет претендовать на место в зоне Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей
- «Боруссия» не проигрывает на протяжении трех официальных матчей
- В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Хайденхайма» — в 8.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.
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Прогноз: команды в этом сезоне не пропускают, поэтому думается, что и тут могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.45.
Прогноз: рискнем и спрогнозируем, что команды продолжат между собой играть вничью.
Ставка: ничья за 5.30.