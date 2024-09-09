Родина
Сокол
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи пока и близко не демонстрируют ожидаемых результатов. После 8 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Родина» в 8 поединках сумела разжиться 11 очками. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.
Родина — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «Родина» добыла один зачетный балл. Москвичи не смогли одолеть «моряков» (2:2).
До того команда не сумела справиться с «Ротором» (2:2). Да и встреча с «Шинником» завершилась подписанием мировой.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» проиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Родина» обязана бороться за стыки. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 8 забитых мячей.
Поединки с «Соколом» для команды исторически складываются довольно сложно. В 4 очных поединках «Родина» по разу выиграла и проиграла.
Нет сомнений, что москвичи постараются подтянуться к лидирующей группе. Вот только идти к новым вершинам команде придется без Владимира Газзаева.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы обречены бороться лишь за выживание. При этом по итогам первых 8 туров команда находится на 10 месте.
Причем «Сокол» удасно действует в плане реализации. В 8 матчах команда настреляла всего 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. «Сокол» расписал мировую с «Шинником» (0:0).
До того команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2). А вот поединок с «Уфой» завершился для саратовцев минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» потерпел одно поражение. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Сокол» не блещет стабильностью. Зато оборона дала результативный сбой всего 5 раз.
При этом «Сокол» потерпел всего одно поражение в нынешнем первенстве. А вот выиграла команда всего в 2 матчах из 8.
А вот отставание от зоны стыков составляет всего 2 очка. Да и с ничьими саратовцы уж слишком зачастили — 5 паритетов.
И уж точно «Сокол» будет пытаться зацепиться за заветные баллы. Надежная оборона станет в этом прекрасным помощником.
Статистика для ставок
- «Сокол» в среднем забивает меньше гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают менее одного мяча за матч
- Москвичи не побеждали в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.
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Прогноз: «Родина» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Москвичи выглядят сильнее «Сокола», да и наверняка всеми силами будут пытаться улучшить свою результативность.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32