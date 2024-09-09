9 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сокол». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи пока и близко не демонстрируют ожидаемых результатов. После 8 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» в 8 поединках сумела разжиться 11 очками. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

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Последние матчи: в минувшем туре «Родина» добыла один зачетный балл. Москвичи не смогли одолеть «моряков» (2:2).

До того команда не сумела справиться с «Ротором» (2:2). Да и встреча с «Шинником» завершилась подписанием мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» проиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Родина» обязана бороться за стыки. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 8 забитых мячей.

Поединки с «Соколом» для команды исторически складываются довольно сложно. В 4 очных поединках «Родина» по разу выиграла и проиграла.

Нет сомнений, что москвичи постараются подтянуться к лидирующей группе. Вот только идти к новым вершинам команде придется без Владимира Газзаева.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы обречены бороться лишь за выживание. При этом по итогам первых 8 туров команда находится на 10 месте.

Причем «Сокол» удасно действует в плане реализации. В 8 матчах команда настреляла всего 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. «Сокол» расписал мировую с «Шинником» (0:0).

До того команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2). А вот поединок с «Уфой» завершился для саратовцев минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» потерпел одно поражение. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Сокол» не блещет стабильностью. Зато оборона дала результативный сбой всего 5 раз.

При этом «Сокол» потерпел всего одно поражение в нынешнем первенстве. А вот выиграла команда всего в 2 матчах из 8.

А вот отставание от зоны стыков составляет всего 2 очка. Да и с ничьими саратовцы уж слишком зачастили — 5 паритетов.

И уж точно «Сокол» будет пытаться зацепиться за заветные баллы. Надежная оборона станет в этом прекрасным помощником.

Статистика для ставок

«Сокол» в среднем забивает меньше гола за матч

Обе команды в среднем пропускают менее одного мяча за матч

Москвичи не побеждали в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

Прогноз: «Родина» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Москвичи выглядят сильнее «Сокола», да и наверняка всеми силами будут пытаться улучшить свою результативность.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32