ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ» Артур ГомесВ ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо» Сборная ГерманииГермания — Венгрия 5:0. Онлайн
  • 02:25
    • Арина Соболенко — победительница US Open-2024
  • 00:13
    • Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука
  • 23:50
    • Нидерланды крупно выиграли у Боснии и Герцеговины в Лиге наций
  • 23:39
    • Германия разгромила Венгрию в матче Лиги наций
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли Косово на Кипре?

    Кипр — Косово. Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига наций, 9 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Кипра Прогнозы на Сборная Косово Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Кипр — Косово
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иоаннис Питтас
    9 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Кипр и Косово. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Косово, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 09 Сентября 2024 года

    Кипр

  • Никосия
    •  Кипр 19:00 Косово

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр в очередной раз провел слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

    Команда не набрала ни одного балла и забила лишь три мяча при 28-ми пропущенных. Она осталась позади Испании, Шотландии, Норвегии и Грузии.

    Кипр — Косово: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Литву (1:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию из двух поединков, один из которых был контрольным, а другим — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах Кипр проиграл лишь дважды при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле против соперника, который переживает не лучшие времена.

    Иоаннис Питтас — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

    Косово

    Турнирное положение: Косово также провел слабую квалификацию на Евро-2024, заняв предпоследнее, пятое место в группе.

    Команда пропустила на первые две проходные позиции Румынию и Швейцарию, тогда как третья и четвертая строчки в секстете остались за Израилем и Беларусью.

  • Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • Одинннадцать игроков до 21 года которые надеются на свой прорывной сезон в Премьер-лиге
  • 06/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле уступила Румынии (0:3).

    Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, два из которых были контрольными, а один — официальным.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Косово четыре раза проиграл и еще в одном случае выиграл.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма не сулит гостям больших шансов на успех, тогда как класс соперника, который если и превосходит его, то ненамного, все же позвляет рассчитывать на ничью.

    В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Косово проиграл

    • в пяти последних матчах Косово только одна команда забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.45, успех Кипра — в 4.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяева не проиграли. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    В то же время, в пяти из шести последних поединков гости не выиграли.

    Ставка: Кипр не проиграет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти последних матчах Косова.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллз — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Андраде — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бернс — Брэди
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  4.40
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Шаблий
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люксембург — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ливан — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кипр — Косово: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли Косово на Кипре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры