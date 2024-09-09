9 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Кипр и Косово. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Косово, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кипр

Турнирное положение: Кипр в очередной раз провел слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

Команда не набрала ни одного балла и забила лишь три мяча при 28-ми пропущенных. Она осталась позади Испании, Шотландии, Норвегии и Грузии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Литву (1:0).

Этот успех оформил победную мини-серию из двух поединков, один из которых был контрольным, а другим — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах Кипр проиграл лишь дважды при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле против соперника, который переживает не лучшие времена.

Иоаннис Питтас — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Косово

Турнирное положение: Косово также провел слабую квалификацию на Евро-2024, заняв предпоследнее, пятое место в группе.

Команда пропустила на первые две проходные позиции Румынию и Швейцарию, тогда как третья и четвертая строчки в секстете остались за Израилем и Беларусью.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле уступила Румынии (0:3).

Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, два из которых были контрольными, а один — официальным.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Косово четыре раза проиграл и еще в одном случае выиграл.

Такая форма не сулит гостям больших шансов на успех, тогда как класс соперника, который если и превосходит его, то ненамного, все же позвляет рассчитывать на ничью.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Косово проиграл

в пяти последних матчах Косово только одна команда забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.45, успех Кипра — в 4.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в двух последних матчах хозяева не проиграли. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

В то же время, в пяти из шести последних поединков гости не выиграли.

Ставка: Кипр не проиграет за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти последних матчах Косова.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25