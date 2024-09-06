6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Украина (U21) и Сербия (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U21) — Сербия (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина (U21)

Турнирное положение: «Желто-синие» на данный момент лидируют в своей группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.

При этом Украина (U21) в 6 матчах набрала 18 очков. Зато отличились молодые «желто-синие» 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла очередные три очка. Украинцы разгромили азербайджанских сверстников (3:0).

А вот до того Украина (U21) нанесла минимальное поражение марокканцам. Да и тот же Азербайджан (U21) был переигран (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках она забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: украинцы потенциально могут оторваться от англичан. При равенстве очков у «желто-синих» имеется матч в запасе.

С сербскими сверстниками Украина (U21) исторически играет успешно. Из 3 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы сохранить первую строчку в группе. Да и вообще, «желто-синие» нынче смотрятся предпочтительнее оппонента.

Сербия (U21)

Турнирное положение: Сербия (U21) уже почти растеряла надежды попасть в дуэт победителей группы. А вот пободаться за вторую позицию математические шансы пока есть.

Причем Сербия (U21) набрала всего 10 очков в 7 матчах. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 16 мячей.

Последние матчи: балканцы в своих последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила североирландцам (1:2).

При этом поединок с люксембуржцами завершился паритетом (1:1). А вот до того футбольный карлик был обыгран (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сербия (U21) победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сербам нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. Вот только украинцы и англичане уже серьезно оторвались вперед.

При этом Сербия (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждала команда в 2 своих последних матчах.

Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «желто-синим». Да и мотивация зацепиться за борьбу за 2 место не иссякла.

Очевидно, что номинальные гости будут рисковать. Сербам позарез нужно только побеждать, в противном случае шансы на 2 место окончательно прикажут долго жить.

Статистика для ставок

Украина (U21) выиграла в 7 своих последних поединках

Сербия (U21) не побеждала в 2 своих последних матчах

Последний очный поединок соперников трехлетней давности принес победу Украине (U21) (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.94.

Прогноз: Молодые украинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Украина (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, и явно сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа Украины (U21) в 1 тайме за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.00