Украина U21
Сербия U21
Украина (U21)
Турнирное положение: «Желто-синие» на данный момент лидируют в своей группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.
При этом Украина (U21) в 6 матчах набрала 18 очков. Зато отличились молодые «желто-синие» 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла очередные три очка. Украинцы разгромили азербайджанских сверстников (3:0).
А вот до того Украина (U21) нанесла минимальное поражение марокканцам. Да и тот же Азербайджан (U21) был переигран (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках она забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: украинцы потенциально могут оторваться от англичан. При равенстве очков у «желто-синих» имеется матч в запасе.
С сербскими сверстниками Украина (U21) исторически играет успешно. Из 3 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы сохранить первую строчку в группе. Да и вообще, «желто-синие» нынче смотрятся предпочтительнее оппонента.
Сербия (U21)
Турнирное положение: Сербия (U21) уже почти растеряла надежды попасть в дуэт победителей группы. А вот пободаться за вторую позицию математические шансы пока есть.
Причем Сербия (U21) набрала всего 10 очков в 7 матчах. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 16 мячей.
Последние матчи: балканцы в своих последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила североирландцам (1:2).
При этом поединок с люксембуржцами завершился паритетом (1:1). А вот до того футбольный карлик был обыгран (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сербия (U21) победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сербам нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. Вот только украинцы и англичане уже серьезно оторвались вперед.
При этом Сербия (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждала команда в 2 своих последних матчах.
Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «желто-синим». Да и мотивация зацепиться за борьбу за 2 место не иссякла.
Очевидно, что номинальные гости будут рисковать. Сербам позарез нужно только побеждать, в противном случае шансы на 2 место окончательно прикажут долго жить.
Статистика для ставок
- Украина (U21) выиграла в 7 своих последних поединках
- Сербия (U21) не побеждала в 2 своих последних матчах
- Последний очный поединок соперников трехлетней давности принес победу Украине (U21) (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.94.
- 2.06Вьетнам — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Сербия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Молодые украинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Украина (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, и явно сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа Украины (U21) в 1 тайме за 2.61.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.00