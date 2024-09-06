ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайНалетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов Александр КержаковОт тренера месяца до отставки. Кержаков покинул «Кайрат» Ламин ЯмальПриближение эпохи Ямаля. Скоро в тени мегаталанта «Барселоны» окажутся и Родри, и Винисиус
    Все новости спорта

    Молодые украинцы сразу понесутся в атаку

    Украина (U21) — Сербия (U21): прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Украина (U21) — Сербия (U21)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Сигеев
    6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Украина (U21) и Сербия (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U21) — Сербия (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 06 Сентября 2024 года

    Украина U21

  • U21 Евро-2023. 1/4 финала
    •  Украина U21 19:00 Сербия U21

    Сербия U21

  • Белград
    •

    Украина (U21)

    Турнирное положение: «Желто-синие» на данный момент лидируют в своей группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.

    При этом Украина (U21) в 6 матчах набрала 18 очков. Зато отличились молодые «желто-синие» 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла очередные три очка. Украинцы разгромили азербайджанских сверстников (3:0).

    А вот до того Украина (U21) нанесла минимальное поражение марокканцам. Да и тот же Азербайджан (U21) был переигран (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках она забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: украинцы потенциально могут оторваться от англичан. При равенстве очков у «желто-синих» имеется матч в запасе.

    С сербскими сверстниками Украина (U21) исторически играет успешно. Из 3 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы сохранить первую строчку в группе. Да и вообще, «желто-синие» нынче смотрятся предпочтительнее оппонента.

    Сербия (U21)

    Турнирное положение: Сербия (U21) уже почти растеряла надежды попасть в дуэт победителей группы. А вот пободаться за вторую позицию математические шансы пока есть.

    Причем Сербия (U21) набрала всего 10 очков в 7 матчах. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 16 мячей.

  • Стихийное бедствие. Холанна не остановить — и он становится все лучше
  • Нападающий «Манчестер Сити» не только продолжает штамповать голы, но и улучшает свою игру
  • 03/09/2024

    • Последние матчи: балканцы в своих последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила североирландцам (1:2).

    При этом поединок с люксембуржцами завершился паритетом (1:1). А вот до того футбольный карлик был обыгран (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сербия (U21) победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сербам нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. Вот только украинцы и англичане уже серьезно оторвались вперед.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом Сербия (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждала команда в 2 своих последних матчах.

    Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «желто-синим». Да и мотивация зацепиться за борьбу за 2 место не иссякла.

    Очевидно, что номинальные гости будут рисковать. Сербам позарез нужно только побеждать, в противном случае шансы на 2 место окончательно прикажут долго жить.

    Статистика для ставок

    • Украина (U21) выиграла в 7 своих последних поединках

    • Сербия (U21) не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Последний очный поединок соперников трехлетней давности принес победу Украине (U21) (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.94.

    Прогноз: Молодые украинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Украина (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, и явно сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа Украины (U21) в 1 тайме за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Австралия — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.41
  • Прогноз на матч Япония — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Южная Корея — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Металлург — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Узбекистан — КНДР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азербайджан — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Катар — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина (U21) — Сербия (U21): прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Молодые украинцы сразу понесутся в атаку
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры