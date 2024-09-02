2 сентября в 3-м туре второго дивизиона Испании по футболу Сегунды сыграют «Эльче» и «Кордова». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Кордова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» по итогам двух туров Сегунды находится в зоне вылета на 21-й, предпоследней позиции.

Команда пока что не набрала ни одного очка, отставая на один балл от спасительной 18-й строчки, которую занимает «Кастельон».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на выезде проиграл «Альбасете» (0:1).

Это поражение продлило серию поражений левантийского коллектива до трех поединков, один из которых был товарищеским, а два других — официальными.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Педро Бигас, Рауль Гути, Жон Дональд и Карлос Клерк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Эльче» пять раз проиграл при одной победе.

Это говорит об откровенно плохой форме коллектива, которому будет сложно набрать очки даже на своем поле против соперника примерно его же класса.

Команда пока что не забивала в новом сезоне Сегунды.

«Кордова»

Турнирное положение: «Кордова» после двух туров Сегунды находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции.

Команда набрала лишь один балл и только по дополнительным показателям опережает зону вылета в третий испанский дивизион.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на своем поле сыграл вничью с «Бургосом» со счетом 2:2.

Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, один из которых был товарищескими, а другой — официальным в рамках чемпионата.

Не сыграют: травмированы — Исма Руис и Куки, дисквалифицирован — Адриан Лапенья.

Состояние команды: в трех последних матчах (одном контрольном и двух официальных) «Кордова» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, тогда как ничья вполне реальна, ведь соперник находится в еще более плохой форме.

Два гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Эльче» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Эльче» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Кордовы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Леванте» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в семи их последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех последних матчах «Эльче» проиграл.

Ставка: «Кордова» победит за 3.85