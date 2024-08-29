Жирона
Осасуна
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании после двух туров, в которых набрала лишь два очка.
Последние матчи: в первом туре каталонский клуб сыграл на выезде вничью с «Бетисом» — 1:1.
Жирона — Осасуна: коэффициенты букмекеров
В следующем матче «Жирона» уступила на поле мадридского «Атлетико» со счетом 0:3.
Не сыграют: все основные игроки «Жироны» готовы принять учатие в предстоящем матче.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: худшие опасения начинают подтверждаться — после невероятного успеха в прошлом сезоне новая кампания станет для «Жироны» испытанием.
Скорее всего, теперь команду Мичела ждет борьба за выживание. После продажи Артема Довбика, Савио и Коуту «Жироне» будет очень сложно закрепиться даже в середине таблицы.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» набрала четыре очка в двух матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Последние матчи: в первом туре клуб из Памплоны сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.
Через неделю «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» — 1:1.
Не сыграют: из-за травм ближайший матч пропустят Кике Барха и Икер Муньйос.
Состояние команды: «Осасуна» явно не блистала в товарищеских матчах, но первые официальные игры показали, что команда хорошо готова к сезону.
Правда, пока есть ощущение, что «Осасуна» будет набирать очки, прежде всего, дома, тогда как в гостях ей будет непросто из-за не самой эффективной игры у чужих ворот.
Статистика для ставок
- С учетом предсезонки «Осасуна» забила больше гола только в одном из семи предыдущих матчей
- «Жирона» пропустила десять мячей в четырех последних матчах
- В прошлом сезоне «Жирона» дважды обыграла «Осасуну» — 4:2 в гостях и 2:0 дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Жирону» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Осасуны» — за 4.60.
Прогноз: «Жироне» крайне важно набрать три очка в этой игре, в противном случае команда может угодить в психологическую яму.
- 2.60Серветт — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.03Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.90Оренбург — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Понятно, что «Осасуна» выставит «автобус», но мы все-таки считаем, что хозяева смогут распечатать ворота соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Жироны» + тотал матча меньше 3,5 за 2.54.
Прогноз: скорее всего, «Жирона» будет куда чаще появляться на половине поля гостей, в связи с чем логично предположить, что у хозяев будет немало угловых.
Ставка: тотал угловых «Жироны» больше 5,5 за 2.12.