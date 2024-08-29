«Жирона» сыграет на своем поле против «Осасуны» в третьем туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании после двух туров, в которых набрала лишь два очка.

Последние матчи: в первом туре каталонский клуб сыграл на выезде вничью с «Бетисом» — 1:1.

В следующем матче «Жирона» уступила на поле мадридского «Атлетико» со счетом 0:3.

Не сыграют: все основные игроки «Жироны» готовы принять учатие в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: худшие опасения начинают подтверждаться — после невероятного успеха в прошлом сезоне новая кампания станет для «Жироны» испытанием.

Скорее всего, теперь команду Мичела ждет борьба за выживание. После продажи Артема Довбика, Савио и Коуту «Жироне» будет очень сложно закрепиться даже в середине таблицы.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» набрала четыре очка в двух матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Последние матчи: в первом туре клуб из Памплоны сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

Через неделю «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» — 1:1.

Не сыграют: из-за травм ближайший матч пропустят Кике Барха и Икер Муньйос.

Состояние команды: «Осасуна» явно не блистала в товарищеских матчах, но первые официальные игры показали, что команда хорошо готова к сезону.

Правда, пока есть ощущение, что «Осасуна» будет набирать очки, прежде всего, дома, тогда как в гостях ей будет непросто из-за не самой эффективной игры у чужих ворот.

Статистика для ставок

С учетом предсезонки «Осасуна» забила больше гола только в одном из семи предыдущих матчей

«Жирона» пропустила десять мячей в четырех последних матчах

В прошлом сезоне «Жирона» дважды обыграла «Осасуну» — 4:2 в гостях и 2:0 дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Жирону» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Осасуны» — за 4.60.

Прогноз: «Жироне» крайне важно набрать три очка в этой игре, в противном случае команда может угодить в психологическую яму.

Понятно, что «Осасуна» выставит «автобус», но мы все-таки считаем, что хозяева смогут распечатать ворота соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Жироны» + тотал матча меньше 3,5 за 2.54.

Прогноз: скорее всего, «Жирона» будет куда чаще появляться на половине поля гостей, в связи с чем логично предположить, что у хозяев будет немало угловых.

Ставка: тотал угловых «Жироны» больше 5,5 за 2.12.