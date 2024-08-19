19 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Бр и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Бр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Бр выступает во втором по рангу немецком дивизионе. Там команда находится на последнем 18 месте по итогам 2 стартовых туров.

При этом «Айнтрахт» Бр в 2 матчах чемпионата пропустил в свои ворота уже 8 мячей. Тогда как забила команда лишь дважды.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 10 контрольных поединков. В них команда добыла 8 викторий при одной коллизии.

Причем «Айнтрахт» Бр в своем последнем поединке уступил «Магдебургу» (1:3). А вот до того случилось еще поражение от «Шальке» (1:5).

В 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Бр отличился 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: пока что «Айнтрахт» Бр лишь раскачивается. Да и настрой на матч Кубка Германии у команды наверняка будет запредельным.

При этом «Айнтрахт» Бр традиционно неудачно противостоит франкфуртцам. В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Франкфуртских одноклубников команда еще ни разу не обыгрывала. Да и в нынешней диспозиции у клуба из Брауншвейга шансов мало.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Эта команда провела относительно удачный минувший сезон. «Айнтрахт» Фр занял 6 место в Бундеслиге.

При этом «Айнтрахт» Фр в 34 поединках настрелял 51 мяч в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 50 мячей.

Последние матчи: Летом франкфуртцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы при одном поражении.

При этом «Айнтрахт» Фр в своем последнем поединке уступил «Валенсии» (2:3). А вот спарринг с «Франкфуртом» вышел весьма успешным (5:2).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 24 забитыми мячами. А вот пропустила команда 6 мячей в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма качественный. Да и Омар Мармуш вполне способен прибавить.

При этом «Айнтрахт» Фр явно намерен улучшить результат минувшего сезона. Ресурсы вполне позволяют успешно биться на нескольких фронтах.

Наверняка в этом поединке гости предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и обыгрывать аутсайдера Второй Бундеслиги команда просто обязана.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. В составе франкфуртцев забить способен кто угодно.

Статистика для ставок

До последней коллизии «Айнтрахт» Фр победил 4 раза кряду

«Айнтрахт» Бр проиграл в 2 своих последних поединках

Брауншвейгцы еще ни разу не обыгрывали «Айнтрахт» Фр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно начнут встречу активно.

«Айнтрахт» Бр в двух своих последних матчах не преуспевал, тогда как франкфуртцы в спаррингах смотрелись весьма выгодно.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.81