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    Франкфуртцы начнут без увертюр!

    «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 19 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр
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    Омар Мармуш
    19 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Бр и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Августа 2024 года

    Айнтрахт Б

  • Брауншвейг
    •  Айнтрахт Б 21:45 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Айнтрахт» Бр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Бр выступает во втором по рангу немецком дивизионе. Там команда находится на последнем 18 месте по итогам 2 стартовых туров.

    При этом «Айнтрахт» Бр в 2 матчах чемпионата пропустил в свои ворота уже 8 мячей. Тогда как забила команда лишь дважды.

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 10 контрольных поединков. В них команда добыла 8 викторий при одной коллизии.

    Причем «Айнтрахт» Бр в своем последнем поединке уступил «Магдебургу» (1:3). А вот до того случилось еще поражение от «Шальке» (1:5).

    В 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Бр отличился 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что «Айнтрахт» Бр лишь раскачивается. Да и настрой на матч Кубка Германии у команды наверняка будет запредельным.

    При этом «Айнтрахт» Бр традиционно неудачно противостоит франкфуртцам. В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Франкфуртских одноклубников команда еще ни разу не обыгрывала. Да и в нынешней диспозиции у клуба из Брауншвейга шансов мало.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Эта команда провела относительно удачный минувший сезон. «Айнтрахт» Фр занял 6 место в Бундеслиге.

    При этом «Айнтрахт» Фр в 34 поединках настрелял 51 мяч в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 50 мячей.

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    • Последние матчи: Летом франкфуртцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы при одном поражении.

    При этом «Айнтрахт» Фр в своем последнем поединке уступил «Валенсии» (2:3). А вот спарринг с «Франкфуртом» вышел весьма успешным (5:2).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 24 забитыми мячами. А вот пропустила команда 6 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма качественный. Да и Омар Мармуш вполне способен прибавить.

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    При этом «Айнтрахт» Фр явно намерен улучшить результат минувшего сезона. Ресурсы вполне позволяют успешно биться на нескольких фронтах.

    Наверняка в этом поединке гости предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и обыгрывать аутсайдера Второй Бундеслиги команда просто обязана.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. В составе франкфуртцев забить способен кто угодно.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии «Айнтрахт» Фр победил 4 раза кряду

    • «Айнтрахт» Бр проиграл в 2 своих последних поединках

    • Брауншвейгцы еще ни разу не обыгрывали «Айнтрахт» Фр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно начнут встречу активно.

    «Айнтрахт» Бр в двух своих последних матчах не преуспевал, тогда как франкфуртцы в спаррингах смотрелись весьма выгодно.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.81

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    «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Бр — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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