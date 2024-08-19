Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
«Айнтрахт» Бр
Турнирное положение: «Айнтрахт» Бр выступает во втором по рангу немецком дивизионе. Там команда находится на последнем 18 месте по итогам 2 стартовых туров.
При этом «Айнтрахт» Бр в 2 матчах чемпионата пропустил в свои ворота уже 8 мячей. Тогда как забила команда лишь дважды.
Последние матчи: нынешним летом команда провела 10 контрольных поединков. В них команда добыла 8 викторий при одной коллизии.
Причем «Айнтрахт» Бр в своем последнем поединке уступил «Магдебургу» (1:3). А вот до того случилось еще поражение от «Шальке» (1:5).
В 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Бр отличился 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: пока что «Айнтрахт» Бр лишь раскачивается. Да и настрой на матч Кубка Германии у команды наверняка будет запредельным.
При этом «Айнтрахт» Бр традиционно неудачно противостоит франкфуртцам. В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Франкфуртских одноклубников команда еще ни разу не обыгрывала. Да и в нынешней диспозиции у клуба из Брауншвейга шансов мало.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Эта команда провела относительно удачный минувший сезон. «Айнтрахт» Фр занял 6 место в Бундеслиге.
При этом «Айнтрахт» Фр в 34 поединках настрелял 51 мяч в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 50 мячей.
Последние матчи: Летом франкфуртцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы при одном поражении.
При этом «Айнтрахт» Фр в своем последнем поединке уступил «Валенсии» (2:3). А вот спарринг с «Франкфуртом» вышел весьма успешным (5:2).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 24 забитыми мячами. А вот пропустила команда 6 мячей в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма качественный. Да и Омар Мармуш вполне способен прибавить.
При этом «Айнтрахт» Фр явно намерен улучшить результат минувшего сезона. Ресурсы вполне позволяют успешно биться на нескольких фронтах.
Наверняка в этом поединке гости предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и обыгрывать аутсайдера Второй Бундеслиги команда просто обязана.
Очевидно, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. В составе франкфуртцев забить способен кто угодно.
Статистика для ставок
- До последней коллизии «Айнтрахт» Фр победил 4 раза кряду
- «Айнтрахт» Бр проиграл в 2 своих последних поединках
- Брауншвейгцы еще ни разу не обыгрывали «Айнтрахт» Фр
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
- 2.09Ювентус — Комо: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.32Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.75ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно начнут встречу активно.
«Айнтрахт» Бр в двух своих последних матчах не преуспевал, тогда как франкфуртцы в спаррингах смотрелись весьма выгодно.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.81